Ce PENSIE primește Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al cuplului Ceaușescu. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de sumă

Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, trăiește, în prezent, departe de lumina refectoarelor. El este singurul dintre cei trei copii ai familiei Ceaușescu care mai este în viață, după ce sora sa, Zoe, și fratele său, Nicu, au murit în anii de după căderea comunismului.

Spre deosebire de părinți și de frați, Valentin nu a manifestat niciodată un interes pentru politică sau funcții publice. Supranumit „copilul cuminte” al clanului, acesta și-a construit viața în jurul științei. El a absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universității București și și-a început cariera la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, unde a activat încă din anii ’70. Acesta a rămas fidel domeniului cercetării științifice până când s-a pensionat.

În afară de pasiunea pentru fizică, Valentin Ceaușescu a fost mereu un susținător al sportului. El a iubit fotbalul și a sprijinit echipa Steaua București în perioada sa de glorie, atunci când clubul reușea performanța istorică de a câștiga Cupa Campionilor Europeni în 1986. Astfel, implicarea sa în susținerea echipei a fost apreciată inclusiv de oameni din lumea sportului.

După mai bine de patruzeci de ani de muncă în cercetare, Valentin s-a retras la pensie. În prezent, la vârsta de 77 de ani, el primește o pensie estimate între 3.000 și 4.000 de lei, o sumă modestă comparativ cu numele pe care îl poartă, însă considerate justă pentru un fost cercetător, potrivit stiriromania.ro.

Autorul recomandă:

Ultimul fiu în viață al lui Ceaușescu, decizie-bombă în Dosarul Revoluției: Mi-au omorât părinții! / Ce dorește Valentin Ceaușescu de la statul român