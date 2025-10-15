Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională.

Mulți români se întreabă, probabil, câte clase are Alina Pușcău, fotomodelul de la Asia Express – Drumul Eroilor.

„Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”, povestește Alina Pușcău, una dintre cele mai frumoase românce de la Hollywood.

Alina Pușcău are o carieră de invidiat în modelling, pentru care a făcut numeroase sacrificii, scrie b1tv.ro.

Ce studii are Alina Pușcău

Alina este cunoscută nu doar pentru frumusețe, ci și pentru inteligență, deși a abandonat școala românească la vârsta de 14 ani, pentru a-și urma visul american.

Acolo a început totul de la zero, a studiat actoria și a urmat cursuri de dezvoltare personală. Alina Pușcău se descurcă la fel de bine, fie în română, fie în engleză.

Povestea Alinei la Hollywood

Alina Pușcău, concurentă la Asia Express, s-a stabilit la Los Angeles și a devenit un fotomodel de talie internațională. Mai mult, frumoasa româncă a apărut în numeroase filme de la Hollywood.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, acum câțiva ani, potrivit Cancan.

