Prima pagină » Diverse » Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională

15 oct. 2025, 21:54, Diverse
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Galerie Foto 14

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională.

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express

Mulți români se întreabă, probabil, câte clase are Alina Pușcău, fotomodelul de la Asia Express – Drumul Eroilor.

„Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”, povestește Alina Pușcău, una dintre cele mai frumoase românce de la Hollywood.

Alina Pușcău are o carieră de invidiat în modelling, pentru care a făcut numeroase sacrificii, scrie b1tv.ro.

Ce studii are Alina Pușcău

Alina este cunoscută nu doar pentru frumusețe, ci și pentru inteligență, deși a abandonat școala românească la vârsta de 14 ani, pentru a-și urma visul american.

Acolo a început totul de la zero, a studiat actoria și a urmat cursuri de dezvoltare personală. Alina Pușcău se descurcă la fel de bine, fie în română, fie în engleză.

Povestea Alinei la Hollywood

Alina Pușcău, concurentă la Asia Express, s-a stabilit la Los Angeles și a devenit un fotomodel de talie internațională. Mai mult, frumoasa româncă a apărut în numeroase filme de la Hollywood.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, acum câțiva ani, potrivit Cancan.

Autorul recomandă:

Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
VIDEO Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 octombrie 2025. Polonia și-a atins limita
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
ECONOMIE Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
21:47
Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
POLITICĂ George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
21:37
George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
POLITICĂ Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină
21:30
Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină
ULTIMA ORĂ Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
21:09
Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
EXTERNE STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
21:02
STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
SĂNĂTATE Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul
20:53
Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul