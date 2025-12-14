Prima pagină » Diverse » Câte mașini pot fi înmatriculate pe un singur nume. Ce prevede legea în asemenea cazuri

14 dec. 2025, 16:55, Diverse
Sursa foto - Caracter ilustrativ: Profimedia

Înmatricularea unui autoturism este obligatorie pentru orice proprietar care dorește să circule legal pe drumurile publice din România. Dar există și multe situații în care vehiculele sunt înmatriculate pe numele altor membri ai familiei, mai ales pentru obținerea unor costuri mai mici la asigurare.

Dar ce prevede legea în legătură cu numărul de mașini înmatriculate pe un singur nume? Ei bine, legislația rutieră din România nu impune un plafon maxim privind numărul de vehicule care pot fi deținute sau înmatriculate de o singură persoană.

Cu alte cuvinte, o persoană fizică poate avea înscrise pe numele său oricâte autoturisme dorește, fără a încălca legea, notează Playtech.

Singura condiție este ca proprietarul să nu aibă datorii restante către bugetul local sau către stat pentru că, în lipsa acestor obligații financiare neachitate, procedura de înmatriculare nu poate fi finalizată.

Detalii despre înmatricularea mașinilor, noi sau second-hand

Așadar, codul Rutier stabilește clar faptul că orice vehicul trebuie înscris la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), înainte de a fi pus în circulație.

Înmatricularea este obligatorie, indiferent dacă este vorba despre o mașină nouă sau una second-hand, doar că în cazul celor noi, procedura este simplificată și presupune prezentarea actelor de identificare ale vehiculului și documentului de identitate al proprietarului.

În multe situații, dealerii auto includ în ofertele comerciale și serviciul de înmatriculare, preluând acest proces în numele clientului.

În schimb, pentru vehiculele second-hand, mai ales cele aduse din străinătate, procedura este mai complexă. Acestea trebuie să fie verificate de reprezentanții Registrului Auto Român (RAR), unde sunt analizate elementele de identificare, istoricul mașinii și eventualele modificări tehnice.

FOTO – caracter ilustrativ: Facebook

Inspectorii verifică, de asemenea, seriile motorului, șasiului și caroseriei, pentru a se asigura că acestea corespund cu documentele prezentate.

În cazul în care toate datele sunt conforme, atunci se eliberează Cartea de Identitate a Vehiculului, document esențial pentru continuarea procesului de înmatriculare.

Atunci când este cumpărat un autoturism deja înmatriculat în România, procedura se numește transcrierea dreptului de proprietate, iar în acest caz sunt necesare actul de vânzare-cumpărare, copia cărții de identitate a vânzătorului, dovada scoaterii din evidențele fiscale, talonul, certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare.

Înmatricularea poate fi realizată fie direct de către proprietar, fie de o altă persoană împuternicită, dar cu ajutorul unui document făcut exclusiv la notariat și doar de către proprietarul de drept al vehiculului.

Atenție, nu este permisă înmatricularea unei mașini deținute de o persoană pe numele altei persoane! Proprietarul înscris în acte trebuie să fie și proprietarul real al vehiculului.

Ce reprezintă polița RCA

Indiferent de situație, este obligatorie existența unei asigurări de răspundere civilă auto (RCA) pentru orice vehicul ce urmează să fie înmatriculat.

Iar când o mașină este condusă în mod frecvent de altcineva decât proprietarul de drept, acest fapt trebuie declarat la încheierea poliței RCA. Proprietarul are obligația de a menționa cine va utiliza vehiculul în mod regulat.

Astfel, dacă mașina respectivă este implicată într-un accident, compania de asigurări poate solicita proprietarului să suporte daunele, invocând faptul că autovehiculul a fost condus de o persoană nedeclarată.

Recomandarea video

