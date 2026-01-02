Prima pagină » Diverse » Ce a pățit o femeie după ce a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje în interior. „Voiam doar un pic de romantism”

Ce a pățit o femeie după ce a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje în interior. „Voiam doar un pic de romantism"

02 ian. 2026
Ce a pățit o femeie după ce a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje în interior. „Voiam doar un pic de romantism”
Foto cu caracter ilustrativ

Lorraine Forbes, o britanică de 58 de ani din orașul Eastbourne, a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje romantice în interior, scrise de mână, care să ajungă la cât mai multă lume.

O lună mai târziu, însă, una dintre ele s-a întors la ea, dar cu o amendă neașteptată, potrivit publicației germane Frankfurter Rundschau.

La începutul lunii septembrie, femeia a aruncat mai multe astfel de sticle de pe digul Eastbourne Pier, iar în interior se aflau scrisori cu numele și adresa ei, scrise pe spatele unui flyer de concert John Lydon.

Dar o lună mai târziu, mai exact pe 7 octombrie, ea a fost chemată la poștă pentru a ridica un colet. În interior se afla propria ei sticlă cu mesaj, pusă într-o cutie plină cu pietre, pentru a crește costul transportului.

Alături, o notă scrisă cu cerneală albastră: „Te rog să nu mai arunci gunoi în mare. Ajunge o zi mai târziu în Pevensey Bay sau Normans Bay. Mulțumesc, un culegător de gunoaie”.

Mai mult, pentru acest colet, femeia a fost nevoită să plătească șapte lire sterline, adică aproape 8 euro. Dar Lorraine nu s-a arătat deloc impresionată de gest.

Ea a declarat pentru publicația The Argus că reacția a fost „copilărească” și l-a numit pe autorul mesajului „laș”, pentru că nu și-a trecut numele.

„Voiam doar un pic de romantism. A fost mereu un hobby de-al meu”, a spus femeia care a explicat că, dacă persoana respectivă și-ar fi trecut numele, i-ar fi cerut banii înapoi.

Dar nu este prima dată când Lorraine Forbes este avertizată. În trecut, administratorii digului Eastbourne Pier i-au spus clar că gestul ei este periculos pentru viața marină și a renunțat pentru o perioadă.

„Mi-am dat seama că autoritățile de mediu ar putea să-mi găsească numele și adresa și aș putea avea probleme legale”, a declarat ea, ulterior, pentru New York Post.

Conform Programului ONU pentru Mediu (UNEP), în fiecare zi ajung în oceane, râuri și lacuri echivalentul a 2.000 de camioane de gunoi pline cu plastic, care afectează grav ecosistemele.

FOTO – Caracter ilustrativ

Cele mai noi