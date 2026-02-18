Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „

Serdaru Mihaela
19 feb. 2026, 00:30, Marius Tucă Show

Emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 a adus o analiză incisivă a poziției României față de nou-creatul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump. Invitatul principal, Dan Dungaciu, a detaliat decizia lui Nicusor Dan de a participa ca observator la prima reuniune de la Washington, după o ezitare inițială. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a subliniat că România a primit invitație la Davos, alături de Ungaria și Bulgaria, dar Nicușor Dan nu a urcat pe scenă, ratând șansa de a fi jucător activ. Ulterior, după consultări cu americanii, răspunsul a venit duminica trecută: participare ca observator, într-o calitate care nu există în statutul Consiliului

Marius Tucă: „Ce înseamnă participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace intr-o calitate care nu există în statutul organismului creat de Donald Trump, Consiliului pentru Pace.”

Dan Dungaciu: „E ca și cum dumneavoastră primiți o invitație să vă alăturați televiziunii, nu zic care, una dintre ele, și dumneavoastră nu răspundeți că nu vreți să vă duceți și ea vă cheamă la prima ședință de redacție.”

Spre deosebire de Italia, care are un rol asumat ca canal de comunicare acceptat de ambele părți (SUA și ceilalți), România nu beneficiază de un astfel de statut.

„Europenii sunt viteji ca în schițele lui Caragiale, dau cu sabia în aer, dar se tem să rupă de americani”, a spus Dungaciu.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”
23:52
Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”
10:00
Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Dacă ar avea argumente solide, dovezi ale lucrurilor grave, Nicușor Dan trebuia să prezinte dovezile anulării alegerilor în România”
09:30
Viorica Dăncilă: „Dacă ar avea argumente solide, dovezi ale lucrurilor grave, Nicușor Dan trebuia să prezinte dovezile anulării alegerilor în România”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul de Securitate al ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
07:00
Valentin Stan: Consiliul de Securitate al ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
06:30
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Dincolo de PIB: Cât mai poate crește economia pe o planetă cu resurse limitate?
FLASH NEWS 🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA
23:59
🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA
CONTROVERSĂ Cine este prefectul Andrei Nistor, care a gestionat Codul roșu din București. Are certificat de patiser și a absolvit Universitatea Ecologică
23:45
Cine este prefectul Andrei Nistor, care a gestionat Codul roșu din București. Are certificat de patiser și a absolvit Universitatea Ecologică
FLASH NEWS Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari”
23:41
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari”
FLASH NEWS Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt
23:12
Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt
FLASH NEWS Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp”
22:33
Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp”
FLASH NEWS Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri”
21:59
Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe