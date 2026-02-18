Emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 a adus o analiză incisivă a poziției României față de nou-creatul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump. Invitatul principal, Dan Dungaciu, a detaliat decizia lui Nicusor Dan de a participa ca observator la prima reuniune de la Washington, după o ezitare inițială. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a subliniat că România a primit invitație la Davos, alături de Ungaria și Bulgaria, dar Nicușor Dan nu a urcat pe scenă, ratând șansa de a fi jucător activ. Ulterior, după consultări cu americanii, răspunsul a venit duminica trecută: participare ca observator, într-o calitate care nu există în statutul Consiliului

Marius Tucă: „Ce înseamnă participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace intr-o calitate care nu există în statutul organismului creat de Donald Trump, Consiliului pentru Pace.” Dan Dungaciu: „E ca și cum dumneavoastră primiți o invitație să vă alăturați televiziunii, nu zic care, una dintre ele, și dumneavoastră nu răspundeți că nu vreți să vă duceți și ea vă cheamă la prima ședință de redacție.”

Spre deosebire de Italia, care are un rol asumat ca canal de comunicare acceptat de ambele părți (SUA și ceilalți), România nu beneficiază de un astfel de statut.