Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026

19 feb. 2026, 00:04, Actualitate
Piața imobiliară din București se dezvoltă în continuare, iar pentru cei care vor să cumpere un apartament alegerea cartierului a devenit un factor esențial. Amplasarea viitoarei locuințe influențează confortul de zi cu zi, dar și valoarea investiției pe termen lung. Astfel, sunt căutate zonele cu acces la parcuri, infrastructură modernă și servicii diversificate.

Specialiștii din acest domeniu atrag atenția că alegerea corectă a cartierului poate transforma o simplă achiziție într-o investiție sigură, cu perspective stabile în timp.

Cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026:

  • Floreasca – zonă premium, randamente stabile;
  • Herăstrău – exclusivitate și proximitatea celui mai mare parc;
  • Pipera – dezvoltare accelerată și apropiere de zona de business;
  • Tineretului – acces rapid la centru și prețuri atractive.

Floreasca – zonă premium, randamente stabile

Cartierul Floreasca este recunoscut pentru combinația dintre clădiri elegante și ansambluri rezidențiale moderne, atmosfera urbană sofisticată și numeroasele spații verzi. Situat în nordul Capitalei, zona oferă un echilibru între dinamica orașului și confortul unei oaze de relaxare.

Apartamentele din Floreasca fac parte din segmentul premium, în general, iar cererea constantă și calitatea construcțiilor susțin randamente atractive pe termen lung. Infrastructura modernă, serviciile de calitate și oferta variată de restaurante și spații de agrement consolidează poziția cartierului în topul preferințelor, potrivit Agerpres.

Herăstrău – exclusivitate și proximitatea celui mai mare parc

Cartierul Herăstrău este considerat unul dintre cele mai exclusiviste și sigure din București, zona oferind străzi bine iluminate, acces rapid către centrul orașului și numeroase spații verzi.

În acest sens, un avantaj major îl reprezintă apropierea de Parcul Regele Mihai I, cel mai mare parc din Capitală, un punct de atracție pentru plimbări și activități în aer liber. Cererea ridicată și profilul premium al proprietăților mențin această zonă în preferințele cumpărătorilor interesați de locuințe de lux.

Pipera – dezvoltare accelerată și apropiere de zona de business

Pipera s-a transformat în ultimii ani într-un cartier dinamic, atractiv pentru investiții imobiliare, iar principalul avantaj îl constituie apropierea de zona de birouri din nordul orașului, unde își au sediile numeroase companii multinaționale.

Zona este populară în rândul tinerilor profesioniști și al familiilor, datorită școlilor internaționale, centrelor comerciale și infrastructurii în continuă modernizare, iar proximitatea față de Pădurea Băneasa adaugă un plus de confort și acces la spații verzi.

Tineretului – acces rapid la centru și prețuri atractive

Cartierul Tineretului are o amplasare excelentă, aproape de centrul orașului, cu acces facil la metrou, cunoscând o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Zona atrage familii și tineri activi, interesați de un stil de viață urban, dar echilibrat.

Parcul Tineretului este principalul punct de atracție al cartierului, oferind spațiu generos pentru recreere. Mai mult, prețurile apartamentelor sunt considerate mai accesibile comparativ cu alte zone premium, iar accesul rapid la transportul în comun și diversitatea serviciilor completează avantajele zonei.

FOTO – Caracter ilustrativ

