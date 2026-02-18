🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA

01:06 UPDATE: Avionul a aterizat Aeronava care îl transportă pe președintele României a aterizat în siguranță la Joint Base Andrews. Nicușor Dan se va duce să participe la Consiliul Păcii al președintelui american Donald Trump.

Avionul Bombardier Global 6000 care îl transportă pe președintele Nicușor Dan este aproape de destinație, arată FlightRadar24. Nicușor Dan a plecat ieri în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor de la BoardingPass.Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors.

Președintele României nu a mai zburat cu aeronava militară Spartan din flota Forțele Aeriene Române spre Statele Unite ale Americii. Pentru această vizită, Administrația Prezidențială a optat pentru închirierea unui avion privat care permite zbor direct între București și Washington, D.C..

Aeronava utilizată este un Bombardier Global 6000, cu o capacitate de până la 14 pasageri, deținută de Ion Țiriac. Deși aparține omului de afaceri, avionul este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet.

De ce se duce președintele Nicușor Dan în SUA, cu avionul lui Țiriac închiriat de la Avcon Jet?

Pentru că traficul aerian este afectat de ninsorile abundente, se așteaptă ca zborul președintelui, programat pentru a doua parte a zilei, să fie efectuat la timp. Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, șeful statului se deplasează cu un avion închiriat şi este programat să aterizeze în cursul nopții.

Din cauza codului roşu de ninsoare, sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează. De asemenea, întârzierile cauzate de ninsoarea abundentă se vor întinde și vor afecta, probabil, multe zboruri și în zilele ce urmează. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) intervine cu peste 55 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă: Ilie Bolojan a desecretizat COSTURILE deplasărilor externe ale fostului președinte Klaus Iohannis. Numai în 2023, s-au cheltuit 36 milioane de lei