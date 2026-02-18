Prima pagină » Actualitate » Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”

18 feb. 2026, 23:52, Actualitate
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum un președinte de stat nu poate fi observator la masa unor decizii majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Păi nu trimiți președinte, cel mai important personaj din țară aceea ca observator. Observatori trimiți ministrul de externe, în cel mai bun caz. Trimiți un adjunct al ministrului de externe sau un consilier prezidențial pe politica externă. Dar nu trimiți președintele să fie observator. Iertați-mă, dar este unul dintre elementele penibile ale situației.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum un președinte de stat nu poate fi trimis ca observator la masa unor decizii majore. Acesta a început prin a spune că europenii s-au mulțumit cu a trimite Italia drept reprezentant observator. Nicușor Dan, auzind că Italia merge ca observator, a hotărât să meargă și el. Sociologul susține că nu poate fi trimis un președinte într-un rol de observator. Dacă România vrea să fie observator, adaugă acesta, ar trebui să trimită un ministru de externe sau chiar un adjunct al ministrului de externe. Șeful Armatei Române nu poate fi un simplu observator al Consiliului pentru Pace.

„Bun, după această discuție și după discursul de la Munchen, sigur că europenii au zis băi, facem un război, dar îl facem de mâine. Cum ați spus dumneavoastră… Și atunci au zis băi, hai să trimitem Italia la Consiliul pentru Pace. Se duce ca observator. Dar toți observatorii, pentru că sunt observatori, sunt la masă, dar tac din gură. Păi nu trimiți președinte, cel mai important personaj din țară aceea ca observator. Observatori trimiți ministrul de externe, în cel mai bun caz. Trimiți un adjunct al ministrului de externe sau un consilier prezidențial pe politica externă. Dar nu trimiți președintele să fie observator. Iertați-mă, dar este unul dintre elementele penibile ale situației. Ăsta este penibilul situației. Deci, domnule, tu nu trimiți un președinte, șeful Armatei Române, comandantul suprem, să stea observator. Adică nu votează. Adică își dă cu părerea, exact ca un ONG-ist.”, a explicat sociologul.

