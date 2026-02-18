Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”

Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”

Serdaru Mihaela
19 feb. 2026, 00:02, Marius Tucă Show

Dan Dungaciu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 despre ruptura dintre SUA și Europa Occidentală, subliniind dependența europeană de sprijinul american în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a argumentat că Europa dorește emancipare strategică, dar se confruntă cu slăbiciuni majore, temându-se de retragerea bruscă a SUA sub administrația Trump. Acesta afirmă că există o „ciocnire a civilizațiilor” între America lui Trump și Europa, care nu poate lupta singură împotriva Rusiei, Chinei și a altor amenințări. 

Dependența de SUA 

Europa este „obligată să poarte războaiele pe calculator” datorită bugetelor mari, dar oamenii luptă efectiv. Dungaciu mai subliniază că europenii vor să devină „copilul mare și puternic”, dar recunosc că sunt încă „mititei”

Eu așa vorbesc, dar de fiecare dată când s-o facă, ei sunt obligați să poartă războaiele pe calculator. Adică ei stau să joacă, își cumpără vieți că au mulți bani, și joacă mult și înving foarte mulți dușmani. Practic pe toți, pe calculator, pentru că prind cel mai mari bugete din lume și atunci ei se gândesc, noi vrem să ne emancipăm și de americani și de ruși. Vrem să devenim copilul ăla care crește mare și puternic cu alte valori decât America lui Donald Trump dar o fi bine ” , întreabă retoric Dan Dungaciu

