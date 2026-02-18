Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”

Dan Dungaciu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 despre ruptura dintre SUA și Europa Occidentală, subliniind dependența europeană de sprijinul american în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a argumentat că Europa dorește emancipare strategică, dar se confruntă cu slăbiciuni majore, temându-se de retragerea bruscă a SUA sub administrația Trump. Acesta afirmă că există o „ciocnire a civilizațiilor” între America lui Trump și Europa, care nu poate lupta singură împotriva Rusiei, Chinei și a altor amenințări.

Dependența de SUA

Europa este „obligată să poarte războaiele pe calculator” datorită bugetelor mari, dar oamenii luptă efectiv. Dungaciu mai subliniază că europenii vor să devină „copilul mare și puternic”, dar recunosc că sunt încă „mititei”