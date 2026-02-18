Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit la Antena 3 CNN despre programul SAFE, prin care România s-a împrumutat 17 miliarde de euro, cu dobândă de 3%, pentru achiziționarea de echipament militar. Oficialul a încurcat termenii din limba engleză cu cei din limba română, astfel încât afirmația acestuia a devenit complet lipsită de logică.

Radu Miruță a încurcat limba engleză cu limba română, chiar atunci când se străduia să explice mecanismul de rate prin care România va achita datoria de 17 miliarde cu dobândă de 3% pe care o presupune programul SAFE.

Ministrul a vrut să afirme că „rata împrumutului” (n.r. – în engleză „interest rate”) este chiar mai mică decât inflația. Oficialul a tradus ad litteram expresia din engleză „interest rate” cu „interesul acestei dobânzi”, iar ceea ce i-a ieșit sfidează logica.

„Unii spun că prin programul SAFE am amanetat viitorul copiilor noștri și am îndatorat România pentru următorii 40 de ani. Ce am făcut prin acest SAFE care este un mecanism financiar, din ceea ce oricum cumpăram, am mutat plata, prin dobândă de 3 % , prin faptul că începem să o returnăm peste 10, timp de 40 de ani. Rata este extrem de mică, este mai mare inflația decât „interesul” acestei dobânzi”, a afirmat Radu Miruță pentru sursa citată.