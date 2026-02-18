Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari”

Sorin Grindeanu a vorbit la DIGI 24 despre pachetul de protecție socială impus de PSD Guvernului, ca o condiție pentru adoptarea bugetului. Liderul social-democrat i-a transmis un mesaj tranșant lui Ilie Bolojan în care i-a amintit că este și premierul cetățenilor vulnerabili, nu doar al miliardarilor.

Liderul social-democraților a vorbit despre pachetele de solidaritate, dar și prețul la energie, după data de 1 aprilie, când expiră plafonarea.

Întrebat care este valoarea pe care ar trebui să o aloce statul pentru ca persoanele vulnerabile să beneficieze în continuare de anumite beneficii, liderul PSD a precizat că este vorba de patru miliarde de lei.

„Suma totală este undeva până în patru miliarde, trei miliarde și ceva de lei de lei. E un efort țintit pe care Guvernul va trebui să-l facă către persoanele vulnerabile, fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de veterani de război, fie că vorbim de deținuți politici, fie că vorbim de persoane cu dizabilități, fie că vorbim de CAS pentru mame”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Guvernezi în țara asta, nu doar pentru miliardar”

Referitor la ajutoarele de energie pentru persoanele vulnerabile, Sorin Grindeanu a precizat că statul ar trebui să aloce aproximativ 600 de milioane de lei.

„E e o decizie pe care încă n-a luat-o Guvernul, nu e reglementat încă acest preț. Deci și aici ar trebui să avem grijă de cei cu venituri mici. Undeva la 500 de milioane, 600 de milioane.

La un PIB de 2000 de miliarde, poate chiar peste 2000 de miliarde, acest efort de 4 miliarde și ceva, țintit către persoanele cu vulnerabilități, nu e un efort mare. Guvernezi în țara asta, nu doar pentru miliardari, în această țară guvernezi și pentru românii care n-au venituri mari, fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de cei cu salarii mici. Și da, anul trecut, cei care au câștigat bine au câștigat și mai bine, iar cei care au trăit prost, au trăit și mai prost”, a mai adăugat Grindeanu.

