S-a căsătorit cu un vicar britanic de 81 de ani, iar după decesul bătrânului, Florin Marin duce o viață de lux. La șase ani după moartea soțului său britanic, Philip Clements, influencerul român își etalează stilul de viață excentric.

Florin Marin (33 de ani) are aproape 50.000 de urmăritori pe TikTok, scrie observatornews.ro.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

După moartea lui Philip Clements, în 2020, românul a rămas cu o pensie de 2.000 de lire sterline pe lună și cu 150.000 de lire sterline.

Cine a fost Philip Clements

Philip Clements, vicar originar din Eastry, Kent, s-a mutat în România în 2017, pentru a fi împreună cu Florin Marin.

Acesta și-a vândut casa din Sandwich, evaluată la 215.000 lire sterline și a cumpărat un apartament în București, pe care l-a trecut pe numele soțului.

Diferența mare de vârstă între cei doi a atras atenția tabloidelor din Marea Britanie.

Clements fusese preot timp de cinci decenii în cadrul Bisericii Anglicane, dar se pensionase înainte de a-și uni destinul cu Florin Marin.

Cei doi s-au cunoscut în 2015 prin aplicația de întâlniri Grindr și s-au căsătorit în aprilie 2018, în Kent.

Florin Marin are o nouă relație

După moartea lui Philip Clements, Florin Marin a avut mai multe relații de durată.

Acum, Florin Marin spune că nu plătește personal călătoriile luxoase sau hainele de firmă, ci cheltuielile ar fi suportate de noul partener bulgar sau Giovanni Messina, un om de afaceri germano-italian de 50 de ani.

În august, Florin Marin a documentat o exclursie în SUA, cu escale în Pennsylvania, Washington DC și New York.

Se laudă că a cheltuit un milion de lire în cinci ani

Florin Marin a mai spus că Giovanni Messina i-ar fi trecut afacerea hotelieră pe numele său.

La aceasta se adaugă pensia lunară de 2.000 de lire sterline, primită după moartea fostului soț.

Relația lui Florin Marin cu frații răposatului vicar Philip Clements rămâne tensionată. Aceștia nu au fost de acord cu moștenirea primită de Marin.

Influencerul a mai spus că a vândut locuința din Capitală, pe care o deținea alături de Clements și și-a cumpărat o casă cu piscină.