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Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Serbia la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița

Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Serbia la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița
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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, eveniment organizat la Mănăstirea Mălainița din Serbia. Șeful statului a subliniat importanța momentului pentru comunitatea românească din Valea Timocului și pentru Biserica Ortodoxă Română.

Mesajul președintelui Nicușor Dan a fost citit de Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Credința și memoria comunității românești din Valea Timocului

Președintele României a arătat că proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița reprezintă nu doar un moment de sărbătoare religioasă, ci și unul important pentru memoria și continuitatea comunității românești din Valea Timocului.

„Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care, de-a lungul generațiilor, și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a evidențiat semnificația deosebită pe care acest moment o are pentru românii din regiune, subliniind totodată importanța păstrării legăturilor dintre generații și a valorilor care contribuie la menținerea identității comunității.

Mesaj despre coeziune, credință și solidaritate

Nicușor Dan a subliniat că proclamarea locală a canonizării transmite un mesaj despre „coeziune, credință și solidaritate”, valori pe care le consideră importante pentru păstrarea identității comunităților românești.

Președintele a reafirmat, de asemenea, angajamentul Administrației Prezidențiale de a consolida legăturile cu românii aflați în afara granițelor țării.

„Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla”, a transmis președintele României.

Nicușor Dan i-a felicitat pe cei care contribuie la păstrarea vieții spirituale și culturale a comunităților românești din Serbia.

Memoria Sfintei Magdalena, izvor de speranță

În mesajul transmis cu ocazia evenimentului de la Mănăstirea Mălainița, președintele României a făcut referire și la semnificația memoriei Sfintei Magdalena pentru cei care îi cinstesc numele.

„Fie ca amintirea Sfintei Magdalena de la Malainița să devină pentru toți cei care îi vor cinsti memoria un izvor de speranță, încredere și de forță spirituală”, a afirmat Nicușor Dan.

La finalul mesajului, șeful statului a transmis o binecuvântare pentru România și Serbia și a evidențiat importanța respectului și a bunei înțelegeri dintre cele două țări.

„Dumnezeu să binecuvânteze România, Serbia și pe toți cei care, prin credință, respect și bună înțelegere, clădesc un viitor al apropierii și al bunei vecinătăți”, a transmis președintele Nicușor Dan.

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