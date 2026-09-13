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Bolojan le mulțumește pompierilor, de ziua lor: „Sunt oamenii pe care te poți baza mereu”

Bolojan le mulțumește pompierilor, de ziua lor:
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Premierul demis Ilie Bolojan le-a transmis, duminică, un mesaj pompierilor români, cu ocazia zilei dedicate acestora. Bolojan le-a mulțumit pentru curajul demonstrat în intervențiile de la inundații, incendii și accidente, dar și pentru misiunile desfășurate în străinătate.

În mesajul său, acesta face referire la intervențiile pompierilor în zone afectate de inundații, dar și la misiunile desfășurate în urma incendiilor și accidentelor. Bolojan amintește și de intervențiile externe ale pompierilor români, în special cele din Franța și Grecia, unde aceștia au participat la misiuni de sprijin.

„La mulți ani pompierilor români!

Sunt oamenii pe care te poți baza mereu, indiferent de oră sau de pericol.

Vă mulțumim pentru curajul de care dați dovadă la Broșteni, la inundații, la Soveja, la incendii, la accidente și oriunde e greu.

În Franța, Grecia și în alte intervenții externe ați făcut cinste României.

Respect!”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.


13 septembrie, Ziua Pompierilor din România

Ziua Pompierilor din România este marcată în fiecare an pe 13 septembrie, în memoria Bătăliei din Dealul Spirii, unul dintre cele mai importante momente din istoria pompierilor militari români.

Pe 13 septembrie 1848, pompierii militari bucureșteni, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au luptat cu trupele otomane trimise pentru a înăbuși Revoluția de la 1848.

Anul acesta se împlinesc 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, evenimentul istoric comemorat în fiecare an cu ocazia Zilei Pompierilor din România.

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