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Un feribot cu 243 de persoane s-a răsturnat în Indonezia. Cel puțin șase oameni au murit, iar 129 sunt dați dispăruți

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Un feribot de pasageri s-a răsturnat în Marea Java, Indonezia, în timpul unei furtuni. Cel puțin șase persoane au murit, 108 au fost salvate, iar alte 129 sunt în continuare căutate de echipele de intervenție. Nava plecase din Surabaya și se îndrepta spre Banjarmasin.

Accidentul s-a produs duminică dimineața, în condiții de vreme rea. La bordul navei „Virgo Transport 8” se aflau 243 de persoane, dintre care 30 erau membri ai echipajului, relatează Reuters.

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Echipele de salvare au reușit să scoată din apă 108 pasageri și continuă căutările pentru cei care sunt încă dispăruți. Autoritățile au confirmat până acum moartea a șase persoane.

Nava plecase din Surabaya

„Virgo Transport 8” a plecat sâmbătă din Surabaya, în provincia Java de Est, având ca destinație orașul Banjarmasin, din sudul insulei Kalimantan.

Un elicopter care survola zona a observat că nava se răsturnase, a declarat ministrul indonezian al Transporturilor, Dudy Purwagandhi.

Cauza exactă a accidentului nu este cunoscută deocamdată și urmează să fie stabilită de anchetatori. Autoritățile indoneziene au transmis inițial că nava s-a scufundat.

Pasagerii salvați au fost preluați de alte nave. O parte dintre ei urmează să fie transportați către un port din Java de Est.

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