În clipul de prezentare a noului avion Boeing 737 MAX, botezat „Mircea Lucescu” și intrat recent în flota companiei naționale TAROM, ministrul interimar al Transporturilor, Dinel Miruță, a vorbit și despre o viitoare aeronavă care se va numi Ivan Patzaichin. Dar acesta, probabil din grabă de a-și transmite mesajul, a spus că avionul se va numi „Ivan Patzachin” sau „Pațachin”, fără să pronunțe și litera „i” care face diferența în cazul de față. Canoistul Ivan Patzaichin a participat la cinci ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice și a câștigat șapte medalii: patru de aur și trei de argint.
Radu Miruță a descris aeronava ca fiind primul „avion cu jet” intrat în ultimii 20 de ani în serviciul TAROM care a fost făcut după solicitările companiei de stat. Clipul începe într-o notă lăudativă despre cum avionul miroase a „nou-nouț” și nu „a vopsit sau recondiționat”.
Chiar dacă Radu Miruță s-a filmat în noul avion Boeing, TAROM a semnat contractul inițial prin care comanda cinci aeronave Boeing 737 MAX 8, la o valoare de listă de 586 milioane de dolari, plus un contract de leasing separat pentru două aeronave 737-800 NG pe data de 16 iulie 2018, la Londra. Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Șova, a participat la ceremonia de semnare, iar aparatele trebuiau livrate până în 2023.
Pe 3 iulie 2024, când la Ministerul Transporturilor era Sorin Grindeanu, TAROM a semnat efectiv contractul de leasing operațional și financiar cu CDB Aviation pentru achiziția a două aeronave Boeing 737 MAX 8. Contractul făcea parte din procesul de modernizare a flotei, iar livrarea era anunțată pentru perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026. Compania a precizat că urmau să fie achiziționate încă alte două aeronave similare, pentru un total de patru avioane noi.