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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 14 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 14 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Redacția Gândul
Publicat:
13.09.2026, 18:05
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Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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