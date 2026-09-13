Un avion de vânătoare NATO a fost trimis să verifice o posibilă dronă în spațiul aerian al Lituaniei, iar Aeroportul Internațional din Vilnius a fost închis temporar. În cele din urmă, alarma s-a dovedit a fi falsă, pe radar fusese detectat un stol de păsări.
Avionul de luptă a fost ridicat de la baza Šiauliai, din nordul Lituaniei, după ce autoritățile au primit informații despre o posibilă dronă în apropierea spațiului aerian al țării, relatează Reuters.
Din cauza alertei, Aeroportul Internațional din Vilnius a fost închis temporar duminică. Alerta a fost însă ridicată după ce avionul NATO a identificat vizual obiectul suspect.
Aeroportul a fost redeschis după 38 de minute, potrivit Centrului Național pentru Gestionarea Crizelor din Lituania.
„La primele citiri radar, semnalele lăsate de păsări și drone pot fi similare”, a transmis centrul într-un comunicat.
În același timp, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat duminică faptul că o dronă rusească a lovit în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia, în localitatea Yahodyn.
Locul atacului s-a aflat la aproximativ 800 de metri de granița poloneză. Un punct de trecere a frontierei a fost închis temporar în timpul atacului, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției de frontieră poloneze pentru Reuters.
În regiunea Volînia, care se învecinează cu Polonia, o altă dronă a lovit locomotiva unui tren de pasageri, la aproximativ doi kilometri de graniță. Compania națională de căi ferate din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a anunțat că nu au existat victime.