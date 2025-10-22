Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit o analiză a realităților geopolitice care marchează epoca noastră, una a transformărilor istorice. Odată cu o nouă ordine a lumii, și conceptul de suveranitate a suferit mutații profunde, arată fostul ministru de Externe Andrei Marga.

Provocat de moderatorul emisiunii să comenteze în ce măsură curentul emergent al suveranismului , fostul ministru de Externe din Guvernul Ponta a explicat la ce se referă în mod specific ideea de suveranitate. Astfel, Andrei Marga observă o legătură directă între suveranitate și democrație.

„Nu e democrație unde nu e suveranitate, nu e posibil. Nimemi nu a argumentat mai clar ca Henry Kissinger că vine o lume în care trebuie o suveranitate adusă la zi. Aici e o temă foarte bine preluată (n.r. – de exponenții suveranismului în România), întrebarea este dacă e și elaborată. Propunerea mea a fost să elaboreze soluțiile și în domeniul economic, și în domeniul tehnologic care e foarte important, și în domeniul juridic și în celelalte domenii. Suveranismul trebuie să se dezvolte urgent pe aceste direcții. Ideea suveranității trebuie elaborată ca s-o faci convingătoare. Mai ales convingătoare într-o competiție internațională în care te trezești continuu cu o lovitură” .

Suveranismul autohton are lideri, însă îi lipsește coeziunea

În acest context al competiției acerbe, doctorandul în filosofie a invocat „forțele globalizării, care nu sunt mici, sunt uriașe. Globalizarea are un argument logic de partea ei, o lume condusă dintr-un centru e condusă mai eficace”.

În aceeași intervenție, profesorul universitar a remarcat că suveranismul din România este divizat, ceea ce dăunează legitimității și popularității acestui curent în România. „ Sunt mai multe grupări la noi, e păcat pentru mișcare”. Invitatul a mai remarcat că există specialiști serioși în cadrul grupării, nominalizându-i pe Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu. Cât despre leadership, Marga a observat că George Simion cunoaște țara la firul ierbii, mai bine chiar decât politicienii de la putere.