Ce l-a făcut să plângă pe Daniel Băluță, pe scenă: „Nu am mai fost așa de emoționat de mult”

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a pășit pe scena PSD București, unde a început să le vorbească oamenilor cu lacrimi în ochi, admițând că „nu am mai fost așa de emoționat de mult”. El și-a început discursul rememorând momentul în care a intrat în politică.

„Nu am mai fost așa de emoționat de mult, el altfel azi pentru mine. Îmi amintesc de momentul în care am intrat în politică. Sunt membru în PSD din 1999, dar am intrat în politică efectiv în 2012, fără să știu exact în ceea ce mă bag. Credeam că o să fie ca la mine în cabinet: oamenii vin, îți spun ce îi doare și tu încerci să îi ajuți. Doar că, în politică și mai ales în adminsitrație pacientul este tot orașul și toată lumea zice ce o doare în același timp.

Însă am înțeles repede ceva esențial: administrația înseamnă să ai grijă de oameni, să-i asculți, să le vezi nevoile și să cauți soluții, chiar și când munca ta nu se vede. Să fii acolo discret, dar constant pentru cei care au nevoie de sprijin și de siguranță. Și cred că același lucru ar trebui să definească și PSD București: un partid care are grijă, care ascultă și care construiește. Un partid care știe că puterea nu este despre privilegii, ci despre responsabilitate. Iar azi nu este doar o zi de alegeri interne, e ziua în care spunem cu toții că avem nevoie de mai mult, mai multă organizare, mai multă energie, mai multă unitate. Bucureștiul e cea mai mare provocare politică din România, dar și cea mai mare oportunitate”, a spus Daniel Băluță pe scena PSD București.