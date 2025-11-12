Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar

Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar

Olga Borșcevschi
12 nov. 2025, 13:12, Știri politice

Extinderea Bucureştiului şi preluarea Casei Radio de la stat. Acestea sunt doar două obiective pe care vrea să le îndeplinească Daniel Băluţă dacă ajunge primarul Capitalei. Candidatul Partidului Social Democrat a vorbit, marți, la Antena 1, despre tensiunile care au apărut după ce şi-a prezentat afişele electorale, dar şi despre afirmaţia pe care a făcut-o potrivit căreia că este singurul candidat antisistem.

După ce Capitala s-a umplut cu afişele electorale ale lui Daniel Băluţă, mulţi oameni au spus că acesta nu vrea să fie asociat cu PSD, din cauza faptului că sigla partidului este foarte mică.

„În calitate de candidat la Primăria Municipiului Bucureşti sunt 99% Daniel Băluţă. Sunt 99% omul care a făcut şi care face, cel care a rezolvat şi a adus o comunitate, dintr-un anumit punct, în ceea ce vedem astăzi, am îmbunătăţit calitatea vieţii oamenilor şi doar 1% sunt politician”, a explicat situaţia Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă, despre relaţia cu Nicuşor Dan

Candidatul Partidului Social Democrat a precizat că a reușit, împreună cu Nicușor Dan, să depășească obstacolele birocratice și prejudecățile care au blocat dezvoltarea Bucureștiului. El a adăugat că împreună au demarat lucrările la mega-șantierul planșeului Unirii.

„Principiul radialelor pe care primarul Nicușor Dan le-a avut au fost foarte corecte și sunt niște proiecte care trebuiesc continuate. Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median. Aș continua această restricționare a construcțiilor în interiorul orașului, pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el”, a declarat Băluţă.

Dar obiectivul principal este altul. „Apropo de obiectivul fundamental pe care îl am în programul meu, acela de creșterea calității vieții. Oamenii să o ducă mai bine în acest oraș. Un obiectiv foarte important pe care îl am este acela de a extinde orașul, fie ca și zonă metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului”, a menționat social-democratul.

Primarul General al Capitalei, Nicosor Dan si primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, discuta la finalul actiunii de presa organizata pentru inaugurarea pasarelei pietonale Popesti- Leordeni, care trece peste liniile de metrou din zona statiei Berceni, in Bucuresti, marti, 6 aprilie 2021. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

În ceea ce privește activitatea sa ca primar al Sectorului 4 al Capitalei, Băluță a subliniat că a reușit să învingă și birocrația, lucru care se reflectă în realizările sale de până acum.

„Am reuşit să învingem prejudecăţile şi birocraţia, despre asta este vorba. Acesta este sistemul care a provocat frână dezvoltării României în timp. Acel nu se poate, acel nu este posibil, care nu a avut niciodată legătură cu factorul politic, ci cu administraţia. Lucrăm astăzi la cea mai importantă investiţie din bani europeni, din România, magistrala de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, 17 miliarde de lei, 14 staţii de metrou”, a afirmat edilul.

Daniel Baluta participa la consultari cu presedintele Romaniei, Nicusor Dan, in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din Bucuresti, joi, 19 iunie 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/ MEDIAFAX FOTO

Medic de profesie, candidatul la Primăria Capitalei îşi doreşte o campanie electorală curată, fără atacuri la persoană.

„Eu sunt obişnuit să tratez, nu să atac. Sunt… un om care vrea să construiască. Nicidecum nu este plăcerea pe care o am sau intenţia pe care o am vreodată să fac rău cuiva. Este o competiție menită să îl desemneze pe omul care are cele mai bune abilități în a conduce acest oraș”, a mai spus candidatul PSD.

Daniel Băluţă a răspuns şi la o serie de întrebări fulger:

„- Vreți ca toate taxele și impozitele locale să fie încasate de Primăria Capitalei?

– Răspunsul este un DA ferm, pentru că oamenii așa au decis.

– Sunteți de acord cu interzicerea mașinilor poluante în centrul Capitalei?

– Obligatoriu trebuie să facem un astfel de demers.

– Vreți să preluați Casa Radio de la stat?

– Da, obligatoriu.”

