Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant

Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 15:58, Știri politice
Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a fost invitatul vloggerului Vlad Mercori, la un interviu, în care edilul a reacționat la comentariile românilor despre el. Primarul a fost nevoit să-și arate diploma de licență în Stomatologie, pentru a demonstra că, într-adevăr, este absolvent de medicină. 

Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4 și propunerea PSD pentru Primăria Generală, a fost prezent la interviul vloggerului Vlad Mercori, unde a trebuit să răspundă și la unele comentarii din partea internauților.

Unul dintre momentele savuroase din cadrul interviului, a fost acela când unul dintre utilizatori a afirmat că nu crede că Daniel Băluță a absolvit Facultatea de Medicină.

„Băluță a terminat medicina și este stomatolog cum bunică-mea este dansatoare pe Brodway”, a fost comentariul internautului.

Daniel Băluță a răspuns tot într-o notă umoristică și, mai mult, a arătat diploma de licență pe care a primit-o după absolvirea Facultății de Medicină la specializarea Stomatologie.

„Care ți-a scris trebuie să-și trimită bunica să danseze pe Brodway în situația asta”, a spus Băluță, vizibil amuzat și a prezentat atât diploma de licență cât și cea de Bacalaureat.

Daniel Băluță și-a arătat diploma de Bacalaureat Foto: captură vid FB

Daniel Băluță și-a arătat diploma de Bacalaureat Foto: captură vid FB

Daniel Băluță a absolvit Medicina cu 9,97

Potrivit diplomei de licență, Daniel Băluță a luat nota 9,80 la examenul de Stomatologie Generală, nota 10 la Medicină Generală și nota 10 la Examen Practic de Specialitate. Candidatul social-democrat la Primăria Capitalei a terminat specializarea Stomatologie la Facultatea de Medicină cu media 9,97.

Daniel Băluță a absolvit Medicina cu 9,97 Foto: captură vid FB

Daniel Băluță a absolvit Medicina cu 9,97 Foto: captură vid FB

De asemenea, Băluță a prezentat și notele pe care le-a luat la examenul de Bacalaureat, la absolvirea „Liceului Teoretic Ion Creangă” din București, la secția matematică-fizică. La probele scrise de Matematică, Istorie și Chimie a luat nota 10,00, iar la proba scrisă de Limba Română a luat nota 9,37. Astfel, a acesta a absolvit liceul cu media 9,87.

Daniel Băluță a absolvit Bac-ul cu 9,87 Foto: captură FB

Daniel Băluță a absolvit Bac-ul cu 9,87 Foto: captură FB

„Am dovedit că am făcut școala așa cum bine v-a zis mama. Este extrem de importantă școala. Este extrem de importantă cartea pentru noi toți. Educația.  reprezintă ceea ce este mai valoros pentru fiecare. Este șansa fiecăruia de a reuși”, a afirmat Daniel Băluță.

FOTO/Vid: captură Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
16:00
Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
EXCLUSIV Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
15:46
Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
POLITICĂ Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.
14:42
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.
CONTROVERSĂ Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile
13:59
Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
EVENIMENT Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
17:10
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“