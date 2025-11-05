Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a fost invitatul vloggerului Vlad Mercori, la un interviu, în care edilul a reacționat la comentariile românilor despre el. Primarul a fost nevoit să-și arate diploma de licență în Stomatologie, pentru a demonstra că, într-adevăr, este absolvent de medicină.

Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4 și propunerea PSD pentru Primăria Generală, a fost prezent la interviul vloggerului Vlad Mercori, unde a trebuit să răspundă și la unele comentarii din partea internauților.

Unul dintre momentele savuroase din cadrul interviului, a fost acela când unul dintre utilizatori a afirmat că nu crede că Daniel Băluță a absolvit Facultatea de Medicină.

„Băluță a terminat medicina și este stomatolog cum bunică-mea este dansatoare pe Brodway”, a fost comentariul internautului.

Daniel Băluță a răspuns tot într-o notă umoristică și, mai mult, a arătat diploma de licență pe care a primit-o după absolvirea Facultății de Medicină la specializarea Stomatologie.

„Care ți-a scris trebuie să-și trimită bunica să danseze pe Brodway în situația asta”, a spus Băluță, vizibil amuzat și a prezentat atât diploma de licență cât și cea de Bacalaureat.

Daniel Băluță a absolvit Medicina cu 9,97

Potrivit diplomei de licență, Daniel Băluță a luat nota 9,80 la examenul de Stomatologie Generală, nota 10 la Medicină Generală și nota 10 la Examen Practic de Specialitate. Candidatul social-democrat la Primăria Capitalei a terminat specializarea Stomatologie la Facultatea de Medicină cu media 9,97.

De asemenea, Băluță a prezentat și notele pe care le-a luat la examenul de Bacalaureat, la absolvirea „Liceului Teoretic Ion Creangă” din București, la secția matematică-fizică. La probele scrise de Matematică, Istorie și Chimie a luat nota 10,00, iar la proba scrisă de Limba Română a luat nota 9,37. Astfel, a acesta a absolvit liceul cu media 9,87.

„Am dovedit că am făcut școala așa cum bine v-a zis mama. Este extrem de importantă școala. Este extrem de importantă cartea pentru noi toți. Educația. reprezintă ceea ce este mai valoros pentru fiecare. Este șansa fiecăruia de a reuși”, a afirmat Daniel Băluță.

FOTO/Vid: captură Facebook

Recomandarea autorului: