Ce s-a întâmplat cu PENSIA unei profesoare din SUA, după ce s-a mutat definitiv în Spania. Femeia a spus acum dacă regretă sau nu decizia

02 oct. 2025, 19:15, Diverse
Patti Addington, o profesoară din Florida, SUA, în vârstă de 68 de ani, s-a mutat în Torremolinos, pe Costa del Sol, Spania. Acum, ea spune că niciodată nu a fost atât de mulțumită de pensia ei, care practic s-a dublat.

Merkur.de scrie că femeiea a luat decizia în anul 2018, după ce a parcurs drumul lui Santiago*. Călătoria a impresionat-o atât de mult încât a vrut neapărat să se întoarcă în în această țară din Europa.

„M-am întors din Spania fără nicio dorință să plec și m-am gândit cum, unde și când aș putea să mă mut. Am vrut să călătoresc și am început să duc dorul Spaniei și culturii sale”, povestește ea.

În 2021, când copiii săi erau deja adulți, s-a stabilit într-un apartament cu vedere la mare. Și, în timp ce în SUA plătea o chirie de 1.500 de dolari (adică aproape 1.281 de euro), apartamentul ei cu două camere și vedere la mare în Torremolinos costă 860 de euro, deci aproximativ pe jumătate.

De asemenea, ea economisește mult și la utilități, pentru că energia electrică costă cu o treime mai puțin, apa cu jumătate. Chiar și asigurarea medicală este cu aproape 1.000 de dolari mai ieftină, anual. Mâncarea, hainele și activitățile de recreere sunt mai accesibile, după cum spune femeiea.

„O sticlă de vin bun nu destabilizează bugetul”, glumește ea.

Acum, Addington își folosește economiile pentru călătorii lunare prin Spania, cursuri de spaniolă și tratamente de wellness. Iese zilnic la plimbare și descoperă locuri noi. Ea spune că mutarea în Spania a fost cea mai bună decizie din viața sa.

Așadar, avantajele financiare sunt considerabile. Conform Auswandern.Info, costurile de întreținere în Spania sunt cu 20 până la 40% mai mici decât în Germania, în special în afara marilor orașe Madrid și Barcelona.

Pensionarii pot trăi bine chiar și cu 1.000 de euro pe lună, iar pentru un stil de viață confortabil sunt suficienți între 1.200 și 1.500 de euro. Și alte țări precum Panama, Portugalia și Costa Rica sunt foarte apreciate pentru avantajele financiare.

*drumul lui SantiagoCamino de Santiago este o rută care se parcurge în medie într-o lună şi jumătate, pleacă din Franţa şi traversează Pirineii în Spania pentru a ajunge la marginea Europei, pe stânca unde odinioară se credea că se termină Pământul. Punctul culminant al călătoriei iniţiatice este mormântul întâiului apostol martir al creştinătăţii, Sfântul Iacob, de la Santiago de Compostela.

