Ce spune Răzvan Bănică despre soția sa, Sandra Izbașa. ”Am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu”

Răzvan Bănică a făcut o declarație extraordinară despre soția sa, Sandra Izbașa. ”Am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu”, a spus acesta.



Sandra Izbașa este o gimnastă română de talie mondială, participantă și medaliată, începând cu anul 2006, la competiții de mare anvergură, europene, mondiale și olimpice. La Jocurile Olimpice de vară din 2008 și la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, Sandra Izbașa a fost medaliată cu aur.

În ceea ce privește viața personală, Sandra Izbașa trăiește o poveste de dragoste cu actorul Răzvan Bănică. Cei doi s-au logodit în luna decembrie a anului 2020. În data de 30 iulie 2021, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, s-au cununat civil. Pe 30 iulie 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au cununat religios.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au acordat un interviu pentru okmagazine. ro., în cadrul căruia au făcut declarații extraordinare despre relația lor.

Ce spune Răzvan Bănică despre soția sa, Sandra Izbașa. ”Sunt un bărbat împlinit! Și pentru asta, îi mulțumesc”

”Deși Sandra este o femeie superbă și o imensă campioană, eu am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu. Sunt extrem de mândru de marile ei realizări din sport și mă consider norocos pentru că mi-a oferit șansa ca, dincolo de frumusețea fizică, să îi pot descoperi și splendoarea sufletului și a caracterului ei. Sunt un bărbat împlinit! Și pentru asta, îi mulțumesc”, a spus Răzvan Bănică despre soția sa, Sandra Izbașa.

La rândul ei, marea campioană la gimnastică a spus cum se simte să poarte numele Bănică, unul cu rezonanță în lumea artistică de la noi:

”Într-adevăr, numele Bănică este un nume cu o puternică rezonanță în lumea artistică. Nu pot decât să fiu mândră că port două nume de familie care au scris istorie în domenii diferite: sport și cultură”.

Sandra Izbașa a vorbit și despre eventualitatea ca familia lor să se mărească cu un copil:

”Momentan ne bucurăm de proiectele personale și profesionale pe care le avem în desfășurare și probabil că, la un moment dat, vom avea timp să ne gândim și la mărirea familiei”.