Cum motivează Dominic Fritz lipsa Oanei Țoiu de la moțiunea depusă împotriva ei: „A mers să voteze pachetul de sancțiuni pentru Rusia”

Bianca Dogaru
23 feb. 2026, 20:24, Actualitate
Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat de ce ministra de Externe, Oana Țoiu, nu a fost prezentă în plen la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa. Moțiunea a fost respinsă de Senat cu 44 de voturi pentru, 59 împotrivă și o abținere. 

Potrivit lui Fritz, Oana Țoiu s-a aflat la Bruxelles, unde a participat la reuniunea miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană. Acolo s-a votat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Moțiunea a fost programată exact în ziua în care, la Bruxelles, Oana Țoiu împreună cu miniștrii de Externe ai Uniunii Europene decid noi sancțiuni împotriva Rusiei. Europa decide să mai închidă din robinetele prin care Putin își plătește rachetele ce lovesc școlile, spitalele, bisericile și locuințele din Ucraina,” a scris Fritz pe Facebook

Acesta a susținut că AUR ar fi dorit ca ministra să fie prezentă în Senat pentru a răspunde acuzațiilor, în loc să participe la votul privind sancțiunile. Fritz a precizat că aceasta e deja a șasea moțiune împotriva unui ministru USR.

„Cei de la AUR voiau ca Oana Țoiu să vină să răspundă la minciunile lor, în loc să voteze împotriva Rusiei. Nu le-a mers nici astăzi. Moțiunea AUR a picat. A șasea moțiune împotriva unui ministru USR. Oana Țoiu este la Bruxelles și votează pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei.”

