Prima pagină » Știri externe » A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie

A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie

23 feb. 2026, 19:41, Știri externe
A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie

Campania electorală din Ungaria pentru alegerile parlamentare din primăvara aceasta a început în mod oficial și este marcată de o polarizare a societății și de o serie de scandaluri aproape fără precedent în ultimul deceniu și jumătate. Premierul Orban este devansat în sondaje de partidul de opoziție Tisza, condus de fostul aliat transformat în rival, Péter Magyar.

Sunt de încredere sondajele politice?

Începând cu alegerile din 2022, avansul în sondaje a început să se diminueze, iar cursa a devenit extrem de strânsă între partidul Fidesz și Opoziția Unită. Pe atunci, unele sondaje arătau chiar un ușor avans al opoziției. În ciuda cursei strânse, rezultatele au depășit chiar și cele mai optimiste sondaje ale partidului lui Viktor Orbán.

În cadrul alegerilor de anul acesta, sondajele arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, este pe primul loc cu un avans de până la 10 procente în fața Fidesz. În ciuda acestor predicții, în unele sondaje, mai puține, Viktor Orbán continuă să ocupe primul loc.

Sondajele din Ungaria de anul acesta pot părea înșelătoare deoarece tind să ignore votanții din zonele rurale și pe cei în vârstă, care constituie nucleul dur al electoratului lui Viktor Orbán. Din moment ce această campanie beneficiază de resurse guvernamentale majore, îi permite lui Orbán să mobilizeze electoratul nehotărât în ultimele zile înainte de vot.

Orbán și Magyar, odată colegi de partid, au cu abordări radical diferite

O cursă atât de încinsă și cu mize mari nu duce lipsă nici de atacuri politice și scandaluri de amploare. În cazul lui Péter Magyar, acesta acuză actualul guvern că a transformat Ungaria într-un produs politic menit să susțină financiar oligarhii lui Viktor Orbán. Ca teme de campanie, Magyar se concentrează pe stagnarea economică, inflația record din ultimii ani și subfinanțarea cronică a școlilor și spitalelor.

De cealaltă parte, Orbán menține o retorică anti-Bruxelles în care prezintă actualii lideri ai Uniunii Europene drept principala amenințare la adresa suveranității Ungariei. Fidesz utilizează tematica războiului din Ucraina pentru a se prezenta drept singura forță capabilă să mențină pacea în comparație cu opoziția care este pro-război. Ca răspuns la această strategie, Magyar promite deblocarea fondurilor europene și ancorarea fermă a țării în NATO și UE.

Magyar îl acuză pe Viktor Orbán de tactici în stil rusesc

O cursă atât de strânsă pentru viitorul legislativ al Ungariei nu trebuie să ducă lipsă și de scandaluri politice. Spre exemplu, Péter Magyar a acuzat guvernul că a orchestrat o „capcană cu miere” în stil rusesc, susținând că au existat planuri de a lansa o înregistrare video intimă cu acesta pentru a-l discredita în campanie. Campania actuală încă mai este bântuită de grațierea acordată de Viktor Orbán în 2024 unui complice într-un caz de abuz sexual asupra copiilor, eveniment care a dus pe atunci la demisia președintelui Katalin Novák și la plecarea lui Péter Magyar din Fidesz.

Campania electorală din Ungaria se întinde dincolo de granițele țării

Campania parlamentară maghiară nu este lipsită nici de susținerea internațională, unde susținerea internațională pentru principalii doi candidați este polarizată între curentele conservator-suveraniste și cele pro-europene și de centru-dreapta. Orbán se bazează pe o rețea de aliați politici de dreapta și extremă dreapta care promovează o agendă axată pe suveranitate și opoziție față de politicile UE.

Donald Trump a devenit în ultimul timp cel mai acerb susținător al lui Orbán, exprimându-și public susținerea pentru realegerea acestuia ori de câte ori a avut ocazia. De asemenea, vizita secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta a servit ca trambulină politică pentru premierul maghiar, ocazie cu care a afirmat că relațiile dintre SUA și Ungaria au atins o epocă de aur. Printr-un clip de campanie din luna ianuarie, Orbán a primit susținere de la mai mulți politicieni marcanți, printre care Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Javier Milei și actorul american Rob Schneider.

Peter Magyar și Manfred Weber.

Péter Magyar reprezintă principala provocare pentru Fidesz, iar poziționarea acestuia în fruntea sondajelor încă de la începutul anului îi dă fiori lui Orbán. Susținerea internațională a lui Magyar provine în special de la familiile politice europene tradiționale. Partidul Tisza a aderat la PPE în 2024 și a beneficiat încă de atunci de sprijinul liderului acestuia, Manfred Weber. Magyar este văzut de mulți lideri europeni ca o alternativă care ar putea reintegra Ungaria în valorile democratice liberale ale UE. Acesta promite combaterea corupției și deblocarea fondurilor europene înghețate sub guvernarea Orbán.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice
19:37
Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice
NEWS ALERT Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein
19:35
Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein
INEDIT Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru
19:24
Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru
FLASH NEWS Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
18:44
Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
„Ești o bunăciune în draci" – psihologul care cerea poze intime pacientelor sale, anchetat
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au folosit microbi pentru a extrage metale din meteoriți la bordul Stației Spațiale Internaționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe