Dorinel Munteanu a semnat în iarnă cu Hermannstadt un acord până în 2027, iar în zece meciuri la sibieni are o victorie, două remize și șapte înfrângeri.

FK Csikszereda a învins luni pe FC Hermannstadt, 2-1, în etapa 28 din Superliga. Ciucanii sunt pe locul 13, 28 de puncte, și sibienii sunt pe penultimul loc, 17 puncte.

Renunță Hermannstadt la Dorinel Munteanu? „Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea”

„Nu pot fi decât îngândurat, că am pierdut încă un joc. Este a cincea înfrângere consecutivă şi doare. Am venit ca să câştigăm, nu puteam cu acest joc haotic să câştigăm, mă aşteptam la o organizare mai bună. Nu avem scuze. Acum, în acest moment, sunt principalul vinovat, n-am putut schimba nimic de când am preluat echipa. Sunt responsabil şi îngândurat, am dat acordul unor transferuri care nu mă ajută momentan. Trebuia să mai schimb la echipă, dar probabil încă n-au înţeles jucătorii ce vreau.

Lupt, dar indiferent de consecinţele discutate la nivelul conducerii…voi avea o discuţie cu conducerea. Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea, că au trecut multe etape cu puţine puncte acumulate. Nu pot da vina pe jucători, că sunt responsabil, dar una antrenăm şi alta jucăm. Anumiţi jucători nu m-au ajutat absolut deloc şi mi-am dat acordul pentru transferuri.

Dragoş Albu (n.r. – schimbat în prima repriză) nu m-a supărat. A jucat foarte slab şi am reacţionat la aşezarea adversarului. Este o problemă defensivă, discutăm mult la antrenamente. Ce să antrenez la fazele fixe? Faci marcaj la jucătorul direct. Sunt lucruri bizare care se întâmplă, dar eu sunt responsabil.

Nu discut despre vestiar, normal vestiarul trebuie să… l-am preluat precum înainte de a veni la echipă. N-am putut schimba lucruri la echipă. Lupt, dar nu ştiu câtă răbdare are conducerea şi eu sunt într-o situaţie delicată”, a declarat antrenorul de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu.