Schimbare importantă la WhatsApp. Mesajele vor putea fi programate pentru orice oră din zi

23 feb. 2026, 19:55, Actualitate
WhatsApp lucrează la cea mai așteptată funcție în rândul utilizatorilor. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în momentul acela.

Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, relatează Economedia.

Este vorba despre primele referiri în direcția secțiunii dedicate numită Mesaje programate.

Utilizatorul scrie mesajul, alege data și ora la care vrea să fie trimis. Sistemul se va ocupa automat de trimitere, fără a fi nevoie de nicio intervenție suplimentară.

Mesajele vor putea fi programate pentru orice oră din zi pe WhatsApp

O alta secțiune dedicată va afișa toate mesajele programate și va permite gestionarea sau ștergerea lor înainte de a fi trimise.

Prima captură de ecran arată funcția activă într-un grup. Cercetătorii consideră că funcția va funcționa și în chat-urile private. Practic, noua opțiune ar urma să fie disponibilă în întreaga experiență a utilizatorului.

Funcția este încă în stadiu de dezvoltare și nu este disponibilă nici în canalul beta. Va mai dura o perioadă considerabilă până la lansarea oficială.

Mesajele programate există deja pe multe platforme concurente. Lipsa lor pe WhatsApp era considerată o omisiune semnificativă.

„Platforma a fost deosebit de activă în ultima perioadă, lansând și alte funcții noi, precum parole pentru protejarea conturilor și un design actualizat al stărilor.”

