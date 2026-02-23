Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei”

Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei”

Bianca Dogaru
23 feb. 2026, 19:51, Actualitate
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București riscă să ajungă în incapacitate de plată din cauza lipsei de bani și a datoriilor acumulate. 

Într-un interviu acordat pentru Pro Tv, edilul a declarat că Bucureștiul a pierdut, în ultimii doi ani, aproximativ 8 miliarde de lei din cauza modificării formulei de finanțare.

„PMB a primit cu 4 miliarde de lei mai puțin exact, sumele care ne lipsesc pentru ca Primăria să fie funcțională, adică să putem plăti inclusiv subvenția la STB și la Termoenergetică. Sectoarele au pierdut 4 miliarde, deci București în total, în ultimii 2 ani, atenție, a pierdut 8 miliarde de lei. Este o sumă fabuloasă”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit lui Ciucu, în decembrie 2023, o ordonanță emisă de Guvern ar fi redus sumele alocate Capitalei. El susține că PMB a primit cu 4 miliarde de lei mai puțin. Ciucu afirmă că a găsit în instituțiile subordonate datorii mari și facturi neachitate de sute de milioane de lei.

„Am găsit foarte multe arierate, facturi de sute de milioane neplătite. Toate instituțiile vin cu datorii, iar în ritmul acesta vom ajunge în incapacitate de plată”, a declarat Ciucu.
El spune că bugetul pe 2026 trebuie construit realist, astfel încât să poată fi plătite serviciile esențiale, precum transportul public și termoficarea.
„Întregul oraș are un deficit major de finanțare. Abia după ce rezolvăm problema structurală putem discuta despre împărțirea corectă a banilor între PMB și sectoare. Ne uităm la ce împrumuturi putem atrage pentru proiecte serioase de investiții, nu pentru cheltuieli curente. Nu mai putem continua finanțarea Capitalei ca la bazar, în funcție de negocieri și decizii luate din pix. Este nevoie de o formulă unică, clară și predictibilă, valabilă pentru anii următori”, a spus primarul.
Ciucu susține referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan privind redistribuirea fondurilor, dar afirmă că problema de fond rămâne subfinanțarea întregului oraș.
Până acum am preferat discuțiile instituționale, dar dacă orașul va fi din nou ocolit, voi interveni mult mai vocal în dezbaterea publică”, a spus acesta.
Primarul anunță mai multe soluții pe termen scurt precum majorarea chiriilor pentru unele spații administrate de municipalitate, contractarea împrumuturilor pentru investiții și discuții cu Ministerul Finanțelor pentru schimbarea formulei de finanțare.
„Aceste discuții nu trebuie purtate prin presă.(…). Nu cred că este loc de amenințări, ci de argumente și dialog administrativ”, a spus Ciucu.
Ciprian Ciucu cere Guvernului o formulă clară și predictibilă pentru finanțarea Capitalei și avertizează că va reacționa public dacă Bucureștiul va fi din nou dezavantajat la împărțirea banilor.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Jafuri și violențe în tot Mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români
19:58
Jafuri și violențe în tot Mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români
TEHNOLOGIE Schimbare importantă la WhatsApp. Mesajele vor putea fi programate pentru orice oră din zi
19:55
Schimbare importantă la WhatsApp. Mesajele vor putea fi programate pentru orice oră din zi
ULTIMA ORĂ Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani
19:29
Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani
ALERTĂ Hormon interzis în UE, găsit în carne de vită adusă din Brazilia. Zeci de tone au ajuns deja pe piață
19:16
Hormon interzis în UE, găsit în carne de vită adusă din Brazilia. Zeci de tone au ajuns deja pe piață
FLASH NEWS Toni Neacșu intervine în scandalul banilor europeni: „Funia se apropie de gât, așa încât și Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el”
18:54
Toni Neacșu intervine în scandalul banilor europeni: „Funia se apropie de gât, așa încât și Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el”
FLASH NEWS Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
18:44
Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
„Ești o bunăciune în draci" – psihologul care cerea poze intime pacientelor sale, anchetat
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au folosit microbi pentru a extrage metale din meteoriți la bordul Stației Spațiale Internaționale
INEDIT Dani Mocanu, mesaj pentru procuroarea care l-a acuzat și judecătorul care l-a condamnat: „M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat”
19:48
Dani Mocanu, mesaj pentru procuroarea care l-a acuzat și judecătorul care l-a condamnat: „M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat”
A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie
19:41
A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie
INEDIT Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice
19:37
Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice
NEWS ALERT Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein
19:35
Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein
INEDIT Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru
19:24
Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru
EXCLUSIV Nicușor Dan, pus la zid de ”influensării” pro-europeni. Cristoiu: S-a văzut disperarea sistemului
18:58
Nicușor Dan, pus la zid de ”influensării” pro-europeni. Cristoiu: S-a văzut disperarea sistemului

Cele mai noi

Trimite acest link pe