Daco-Getica, fosta Juventus Colentina, este una dintre cele mai puternice academii de fotbal din România, numărând peste 450 de copii și juniori legitimați.

Clubul nu se mai axează azi spre fotbalul profesionist, ci pe formarea de tineri jucători pe care să-i lanseze în fotbalul mare. În acest sens, staff-ul echipei a demarat mai multe parteneriate cu alte școli de fotbal din țară.

Clubul a fost în prima ligă de fotbal, acum adună „prichindei” la fotbal din toată țara! „Cel mai greu e să formezi tineri jucători”

Ultimul mare succes de „mercato” a fost pentru gruparea din cartierul Colentina, Andrei Duță, care a fost căpitanul României U16 la „Torneo delle Nazioni”, competiție care a avut loc în Italia, în 2024.

Acolo a fost observat de către scouterii lui Red Bull și a fost chemat să reprezinte RB Salzburg la „Next Generation Trophy”, turneu care a avut loc în luna august 2024.

Academia Red Bull Salzburg, gruparea echipei austriece pe unde au trecut nume importante din fotbalul internațional, l-a achiziționat și este unul din cele mai mari transferuri la nivel de 16 ani în sportul-rege autohton.

La acest moment există susținere privată pentru această academie și antrenori dedicați, cu licențele necesare (Pro și A), care vor să imprime un nou curs fotbalului juvenil. Marius Baciu, fostul jucător al Stelei și fotbalist în Ligue 1, este manager general, în timp ce Cristi Câmpeanu este șeful Centrului de Copii și Juniori.

Ce spun șefii academiei din Colentina

„L-am adus la noi, unde a crescut de la meci la meci. Evident că imediat au început să apară ofertele, a ajuns la națională. Cred că e un copil bun și are un potențial imens. Am avut multe oferte pentru el de la multe echipe occidentale. Am făcut o analiză, am ținut cont și de părerea lui și a familiei și s-a ales Academia Red Bull Salzburg

Acum avem mai multe parteneriate în care căutăm să aducem copii de 7-8 ani pe care să-i formăm pentru marea performanță. Cel mai greu e să formezi tineri jucători”, ne-a declarat Cristi Câmpeanu.

Printre școlile de fotbal de unde se aduc copii la Daco-Getica se numără AS Sport Kids Frobeta, AFC Victoria Juniori 2021 București, AS Voinicelul București, CS Metalul București, FC Millisport București și ACS Luceafărul Noua Generație.