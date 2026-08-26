GEKO FAIRY LAND S.R.L. a anunțat finalizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 2,90 MWp / 2,60 MW, în localitatea Băilești, județul Dolj. Proiectul care include și racordarea centralei la rețeaua electrică de distribuție, a beneficiat de finanțare prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul „Construire Centrală Fotovoltaică și racordare la RED Centrală Fotovoltaică cu putere instalată de 2,90 MWp / 2,60 MW, amplasată pe sol și împrejmuire”, a fost finanțat prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Noua centrală este amplasată pe sol, în Băilești, județul Dolj, și are ca obiectiv producerea de energie electrică din surse regenerabile. Capacitatea instalată ajunge la 2,90 MWp, iar puterea aprobată pentru evacuarea energiei în rețea este 2,60 MW. Aceasta va contribui la creșterea ponderii energiei regenerabile și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Investiție de peste 12,6 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 12.695.918,44 lei cu TVA, din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate prin Fondul pentru Modernizare este de 2.389.753,30 lei. Potrivit comunicatului transmis de GEKO, noua capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile contribuie la creșterea ponderii energiei verzi în mixul de energetic și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Noua centrala fotovoltaică din Băilești se înscrie în obiectivele naționale și europene privind tranziția energetică și dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile. Investiția urmărește, de asemenea, reducerea impactului asupra mediului prin creșterea capacității de producție a energiei electrice din surse solare.