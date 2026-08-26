Subsecretarul Apărării al SUA și-a început turneul prin Europa pentru promovarea „NATO 3.0”. România face lobby înainte de reuniunea de la Bruxelles

Subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, se află în prezent într-un turneu prin Europa pentru a negocia cu aliații implementarea noului concept „NATO 3.0”, o strategie a administrației Trump care urmărește restructurarea profundă a prezenței militare a Statelor Unite pe continent. Miza principală este reducerea numărului de trupe americane în Europa și transferul de responsabilități ale apărării convenționale către țările europene, în timp ce Washingtonul a început să-și reorienteze prioritățile spre descurajarea Chinei.

„Prima sa oprire este la Stuttgart, Germania, unde se va întâlni cu lideri de rang înalt ai Comandamentului European al SUA și ai Comandamentului African al SUA. Apoi va călători la Mons, Belgia, pentru a vizita sediul Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE). Subsecretarul de Stat Colby se va deplasa apoi la sediul NATO din Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic al NATO și pentru a interacționa cu lideri de rang înalt din întreaga alianță NATO”, se arată în comunicatul postat pe site‑ul Pentagonului.

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Statele Unite doresc trecerea de la „dependență” la un „parteneriat egal” și, potrivit strategiei promovate de Elbridge Colby, europenii trebuie să își asigure grosul forțelor de luptă pentru a putea implementa Articolul 5, în timp ce SUA vor păstra doar umbrela nucleară și capabilități logistice sau operaționale limitate.

Vizita lui Elbridge Colby a început la Stuttgart, la comandamentele EUCOM și AFRICOM, urmând apoi o vizită la sediul SHAPE din Mons și una la Bruxelles, unde își va prezenta strategia în fața Consiliului Atlanticului de Nord. De asemenea, vor avea loc întâlniri bilaterale directe cu aliații.

Această vizită face parte dintr-o analiză de șase luni demarată de Pentagon în această vară, iar până în decembrie, SUA vor finaliza evaluarea sprijinului oferit de aliați și vor decide din ce țări își vor retrage sau diminua trupele.

Țările pe teritoriul cărora se află baze americane încearcă să oprească sau să atenueze retragerea trupelor americane printr‑o strategie financiară. Potrivit unei investigații Bloomberg, statele est‑europene au pregătit o ofertă originală care se angajează să acopere o parte semnificativă din cheltuielile logistice și operaționale ale soldaţilor americani staționaţi pe teritoriul lor, pentru a-l convinge pe Donald Trump că prezența SUA este rentabilă.

Ce poziție a adoptat România

Bucureștiul folosește ca argumente abordarea sa proactivă în interiorul alianței, poziționarea strategică la Marea Neagră și investițiile masive în apărare pentru a convinge delegaţia condusă de Colby să mențină contingente americane în bazele de la Kogălniceanu și Deveselu.

În acest sens, un pas a fost întreprins miercuri la sediul NATO, acolo unde consilierul prezidențial Marius Lazurca a purtat discuții cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, privind securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii SUA. Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, a declarat că Bucureștiul își respectă în totalitate angajamentele față de Alianță și susține un parteneriat transatlantic puternic.

În acest moment, prezența militară americană în România se ridică la aproximativ 1.500 de militari dislocați, însă numărul acesta fluctuează periodic în cadrul detașamentelor rotaționale. Anterior, la finalul anului trecut, Washingtonul a retras aproximativ 1.000 de soldați dintr-o brigadă de infanterie și o divizie aeroportată din țară.

Principalul hub operațional al armatei americane în România este la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu. Aici, pe lângă forțele terestre și aeriene staționate prin rotație, autoritățile române au aprobat în martie acest an solicitarea Statelor Unite de a aduce echipamente adiționale, precum avioane de alimentare în aer, tehnică de monitorizare și comunicații prin satelit.

Un alt centru în care sunt staționați militari americani este Baza de la Deveselu, care găzduiește sistemul terestru de apărare împotriva rachetelor balistice Aegis Ashore. Această unitate este operată de tehnicieni și militari din cadrul US Navy. Pe lângă cele două baze, armata americană se mai folosește și de Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii și de Baza 86 Aeriană Borcea.