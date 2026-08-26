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Încă o dronă aeriană a fost descoperită la granița României. Un mesaj RO-Alert a fost emis la 13:15

Încă o dronă aeriană a fost descoperită la granița României. Un mesaj RO-Alert a fost emis la 13:15
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După drona încărcată cu explozibil, descoperită în dimineața zilei de miercuri, 26 august, pe plaja din Olimp, o altă țintă aeriană a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) la aproximativ 8 kilometri de orașul Vâlcov din Ucraina, în apropiere de granița cu România. Reprezentanții Centrului Național Militar de Comandă au demarat procedurile de alertare a locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea. A fost emis și un mesaj RO-Alert, la ora 13:15.

„IGSU a fost notificat cu privire la instituirea măsurilor de alertare din nordul și estul județului Tulcea”

Miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și din estul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, au transmis reprezentanții MApN.

O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Dispozitivul avea explozibil și a fost detonat

O dronă a fost adusă la mal pe plaja din Olimp, miercuri, 26 august, la orele dimineții. Armata și un echipaj de geniști s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări. Drona se afla în dreptul hotelului Oltenia din Olimp și, ulterior, a fost detonată de geniști.
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, actualizate la 25 august, de la începutul războiului din Ucraina au fost gestionate 125 de situații de atac în apropierea frontierei, 43 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național și 68 de situații în care au fost identificate drone sau fragmente de drone.
Patru drone au fost doborâte. Numai în 2026, MApN contabilizează 25 de pătrunderi neautorizate și 32 de cazuri în care au fost găsite drone sau fragmente.
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