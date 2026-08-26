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Cristina Trăilă, secretar adjunct al Guvernului, suspectă în dosarul DNA Bogos-Bolojan, a demisionat

Ruxandra Radulescu
Cristina Trăilă, secretar adjunct al Guvernului, suspectă în dosarul DNA Bogos-Bolojan, a demisionat
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Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, a anunțat miercuri 26 august, într-o postare pe Facebook, că și-a dat demisia din funcție, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul afaceristului Bogos.

„Față de toate aspectele vehiculate public, țin să fac următoarele precizări:

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Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul”, a transmis Cristina Trăilă.

Ce acuzații i se aduc Cristinei Trăilă

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost audiată mirecuri la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului României la sfârșitul lunii aprilie a anului 2025. Spunea, la momentul respectiv, că îşi va pune în slujba României întreaga pricepere, experienţă şi energie, aşa cum a făcut-o şi în calitate de parlamentar.

Comentarii 1
  • Tinca Ion

    Am 60 de ani dar până astazi nu am știut că luna august are peste 40de zile. Dacă astăzi suntem in data de 36 august peste 5 zile vom fi în data de 41 august . Doamne ferește și apără-ne de tute

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