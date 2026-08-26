Victor Ponta, după votul controversat din Parlament: „Incompetența și impostura au devenit regulă!”

Victor Ponta critică dur modul în care Parlamentul a ajuns să corecteze o prevedere legislativă pe care, potrivit fostului premier, parlamentarii o votaseră cu doar câteva săptămâni înainte, fără să îi înțeleagă efectele. Ponta susține că situația reprezintă un „moment rușinos pentru Parlament” și acuză Guvernul de incompetență și de folosirea repetată a argumentului PNRR pentru a justifica texte legislative insuficient analizate.

„Astăzi am trăit un moment rușinos pentru Parlament: am votat cu toții (mai puțin USR, bineînțeles) să corectăm un articol de lege aberant, stupid și inaplicabil, care îi afecta pe toți aleșii locali votați de cetățenii României! Grupul din care fac parte UPR a votat pentru desi nu are alesi locali – dar asa era logic si de bun simt!

Victor Ponta își începe mesajul postat pe o rețea de socializare cu referire la votul prin care aleșii au modificat un articol de lege pe care îl consideră „aberant, stupid și inaplicabil”. Potrivit lui Ponta, prevederea respectivă îi afecta pe aleșii locali din România, motiv pentru care susține că era firesc ca Parlamentul să intervină pentru corectarea ei.

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

„Parlamentarii nu aveau habar ce votează”

Cea mai dură critică a lui Victor Ponta vizează însă modul în care prevederea fusese adoptată inițial. El susține că articolul fusese votat cu aproximativ trei săptămâni înainte de corectarea sa, iar parlamentarii ar fi făcut acest lucru fără să cunoască în detaliu conținutul și consecințele prevederii.

„Problema este că acel articol fusese votat, în urmă cu trei săptămâni, de toți parlamentarii, care nu aveau habar ce votează, bazându-se pe susținerea deja obișnuită (și falsă) a Guvernului că «așa trebuie pentru PNRR»!”

În opinia lui Ponta, procedura legislativă ar fi fost de natură să împiedice o analiză serioasă a textului. El afirmă că prevederea a fost introdusă în circuitul parlamentar foarte târziu, astfel încât parlamentarii să nu aibă suficient timp pentru a o examina.

„Textul a venit la vot în ultimul moment, tocmai pentru ca nimeni să nu poată să-l citească și să observe eroarea!”

„Haos generalizat în instituțiile statului”

Victor Ponta extinde criticile de la cazul punctual din Parlament la funcționarea întregului aparat instituțional. El vorbește despre un haos generalizat care, în opinia sa, generează situații legislative absurde și momente pe care le consideră ridicole.

„Avem un haos generalizat în toate instituțiile statului, care duce la asemenea aberații și momente ridicole!”

Fostul premier acuză actuala guvernare că este condusă de oameni care nu mai sunt capabili să gestioneze situația și afirmă că incompetența ar fi ajuns să caracterizeze funcționarea instituțiilor.

„Guvernul a rămas pe mâna unor oameni total depășiți de situație — incompetența și impostura au devenit regula!”

Ponta susține că efectele acestor probleme instituționale sunt suportate de întreaga societate.

„Iar întreaga Românie plătește nota!”

Victor Ponta transmite mai multe întrebări și face un apel la schimbare.

„De ce? Până când? AJUNGE!”, își încheie postarea fostul premier.