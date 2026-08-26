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Leul pierde teren în lupta cu euro și dolarul. Care sunt cotațiile de ultimă oră ale BNR

Leul pierde teren în lupta cu euro și dolarul. Care sunt cotațiile de ultimă oră ale BNR
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Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 26 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cifrele arată că moneda națională a pierdut teren în raport cu moneda europeană, dar și în raport cu dolarul american și lira sterlină. Singura creștere înregistrată de leu a fost în raport cu francul elvețian.

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Valoarea leului românesc a scăzut, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2589 lei, în creștere cu 0,0055 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,234 lei. Față de cursul valutar publicat de BNR, vineri, 21 august, când euro era cotat la 5,2581 lei, moneda europeană a crescut cu 0,0008 lei.

Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, cotat de BNR la 4,5077 lei, în creștere cu 0,0063 lei față de cotația de marți, de 4,5014 lei. Comparativ cu vineri, 21 august, când dolarul era cotat la 4,4926 lei, moneda americană este cu 0,0151 lei mai scumpă. Și lira sterlină a crescut în fața leului cu 0,0004 lei și a ajuns la 6,1429 lei, de la 6,1425 lei în ziua precedentă. Creșterea este de 0,0004 lei. Față de vineri, când lira era cotată la 6,1369 lei, moneda britanică este cu 0,0060 lei mai scumpă.

Leul a crescut doar în raport cu francul elvețian. BNR a stabilit un curs de 5,6086 lei, cu 0,0013 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6099 lei. Față de vineri, când francul valora 5,6230 lei, moneda elvețiană a scăzut cu 0,0144 lei.

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