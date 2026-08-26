Contactat de Gândul, după votul pe Legea integrității, senatorul AUR Petrișor Peiu susține că a lipsit motivat astăzi de la votul final: „Nu sunt în București și am anunțat de mult că nu voi fi. Am o chestiune personală, am anunțat de la începutul verii, dar nici nu cred că era normal să mă duc”.

Senatorul susține că a intrat în coliziune cu partidul fără să-și explice cum, ba chiar, că ar fi victima unei înscenări: „Corect era să iasă colegii și să spună de ce și-au schimbat decizia. Pare că mi s-a înscenat chestia asta!”

Peiu acuză un complot în interiorul AUR

Peiu susține că și-a dorit din capul locului ca AUR să voteze legea cu „amendamentul Fritz”, dar că pe 30 iulie, când a ajuns prima dată proiectul la vot în Senat, AUR s-a abținut la vot:

„Le-am spus pe 30 iulie că tot electoratul ne va înjura că nu am votat legea cu «amendamentul Fritz». Un partid care nu este previzibil pierde foarte mult. Eu doar am susținut că ar fi fost corect ca ei să iasă (n.r. – colegii) public și să-și explice votul. Acum s-au sucit și au votat legea cu «amendamentul Fritz». Eu am sprijinit adoptarea amendamentului, am sprijinit legea”.

Când își va anunța Petrișor Peiu demisia

Senatorul anunță pentru Gândul că azi, după vot, nu a vorbit cu nimeni din conducerea partidului, dar că-și păstrează decizia să demisioneze:

„Voi anunța marți, pe 1 septembrie, când începe sesiunea ordinară. Dacă nu au nevoie de mine asta e, mă voi retrage de la conducerea grupului. Nimeni nu este de neînlocuit. Eu rămân în AUR, dar cred că așa e decent și civilizat”.

Gândul a scris cu o zi în urmă despre tensiunile din AUR și despre cum Petrișor Peru și-a anunțat colegii că va demisiona după votul de azi din Senat.

Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”a trecut astăzi și cu voturile AUR.