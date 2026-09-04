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ChatGPT a ales sandvișul pe care l-ar mânca, dacă ar putea: Cum se prepară răsfățul culinar

ChatGPT a ales sandvișul pe care l-ar mânca, dacă ar putea: Cum se prepară răsfățul culinar
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Sandvișurile deja asamblate de la magazin nu sunt, cu siguranță, foarte sănătoase, scrie Daily Mail. Există însă asemenea preparate, făcute acasă, care reprezintă o masă echilibrată.

ChatGPT a ales clasicul sandviș cu ton, după ce l-a comparat cu alte sandvișuri din lista de mai jos:

  • brânză și castraveciori,
  • șuncă și muștar,
  • salată de pui,
  • hummus și morcov gratinat,
  • maioneză și watercress (năsturel),
  • somon afumat și cremă de brânză.

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Iaurt, în loc de maioneză, în sandvișul cu ton?

Sandvișul clasic cu ton, porumb dulce și maioneză reprezintă un adevărat răsfăț regal. Mai mult, inteligența artificială consideră că acest preparat oferă cel mai bun echilibru între gust delicios și ingrediente sănătoase.

O porție de umplutură preparată din jumătate de conservă de ton, o lingură de maioneză integrală și o lingură cu vârf de porumb dulce conține aproximativ 197 de calorii, 1,3 g de grăsimi saturate, 2,4 g de zahăr, 15,9 g de proteine, 0,9 g de fibre și 0,62 g de sare.

Comparativ cu un sandviș cu brânză, această umplutură oferă mai puține proteine și foarte puține fibre. În schimb, are un conținut redus de zahăr și grăsimi saturate.

Dacă alegi o pâine bogată în proteine, poți ajunge la aproximativ 20 g de proteine per sandviș, o cantitate utilă pentru susținerea și dezvoltarea masei musculare.

Porumbul dulce contribuie și el cu nutrienți, însă cantitatea folosită aici nu este suficientă pentru a conta drept una dintre cele cinci porții zilnice de fructe și legume recomandate. Pentru asta ar fi nevoie de aproximativ două linguri și jumătate cu vârf, ceea ce ar face sandvișul destul de bogat în porumb.

De asemenea, merită menționat că tonul nu este o sursă importantă de omega-3, acizii grași benefici pentru sănătatea inimii și a creierului. Din 2018, atât tonul conservat, cât și cel proaspăt nu mai sunt clasificate în Marea Britanie drept pește gras, după ce o analiză a profilului său de acizi grași a arătat că este mai apropiat de peștele alb decât de specii precum somonul sau macroul.

O variantă mai sănătoasă ar fi să înlocuiești jumătate din cantitatea de maioneză cu iaurt grecesc. Astfel, ai putea crește aportul de proteine și reduce aproximativ 40 de calorii din preparat.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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