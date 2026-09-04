Tânăr de 19 ani, reținut pentru mai multe agresiuni sexuale, la o stație de metrou. Surse: ar fi vorba de opt victime

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au reținut un tânăr, în vârstă de 19 ani, bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni de agresiune sexuală. Ei fuseseră sesizați, inițial la 1 septembrie, de o femeie cu privire la faptul că, în timp ce ieșea din stația de metrou Tineretului, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Surse judiciare afirmă că bărbatul are dubla cetatenie, este si cetatean turc, și ar fi agresat cel putin opt femei, dintre care doar una a depus plangere. Poliția Capitalei adresează un apel, să fie sesizată de toate persoanele care ar fi putut fi victime ale unor astfel de fapte.

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La 1 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Sector 4 au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa către ieșirea din stația de metrou Tineretului, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale.

”Având în vedere cele sesizate, polițiștii au efectuat de îndată activități specifice în vederea identificării persoanei bănuite și stabilirii cu exactitate a situației de fapt.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 1 septembrie 2026, în jurul orei 07:55, în timp ce se afla în dreptul scărilor rulante care fac legătura între zona subterană a stației de metrou Tineretului și trotuarul suprateran, un tânăr ar fi ridicat rochia cu care era îmbrăcată victima și ar fi atins-o pe picioare, fără consimțământul acesteia”, transmite un comunicat al poliției.

În urma primelor investigații, polițiștii au stabilit că tânărul nu era la prima abatere de acest gen.

”Totodată, în urma cercetărilor efectuate din oficiu și a activităților investigative desfășurate, polițiștii au stabilit că tânărul ar fi abordat și atins în zone intime mai multe femei, fiind vorba astfel de mai multe posibile victime ale unor fapte similare, acestea nefiind identificate până la acest moment. Surse judiciare au declarat că opt femei ar fi fost agresate de acest bărbat.

În urma activităților investigative desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită, un tânăr în vârstă de 19 ani.

La data de 4 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Sector 4 au pus în aplicare mandatul de aducere emis pe numele acestuia, fiind condus la sediul subunității pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat magistraților cu propunere legală”, se precizează în comunicat.

Poliția Capitalei, apel către posibilele victime

În acest context, Poliția Capitalei adresează un apel către toate persoanele care ar fi putut fi victime ale unor astfel de fapte să sesizeze Poliția, pentru ca aspectele semnalate să poată fi verificate și documentate în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare.

De asemenea, polițiștii precizează că efectuarea cercetărilor față de o persoană reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probatoriului și stabilirea situației de fapt, fără a putea înfrânge, în niciun fel, principiul prezumției de nevinovăție.