Un tânăr a reușit să rezolve o problemă de matematică veche de 60 de ani cu ajutorul ChatGPT. Ce formulă a folosit Inteligența Artificială

După 60 de ani de încercări eșuate, un tânăr în vârstă de 23 de ani a rezolvat o problemă de matematică, folosind Inteligența Artificială. Din curiozitate, tânărul a introdus ipotezele lui Paul Erdős (matematician maghiar) în ChatGPT, iar rezultatul l-a uimit.

Fără să aibă o pregătire științifică avansată, dar cu un abonament la ChatGPT, Liam Price (23 de ani) a demonstrat una dintre cele mai dificile ipoteze formulate de celebrul matematician Paul Erdős. Problema a rămas nerezolvată decenii întregi. Totul a început într-o după-amiază obișnuită, când Liam Price a introdus în ChatGPT, la întâmplare, una dintre ipotezele nerezolvate ale matematicianului.

„Nu știam despre ce era vorba. Pur și simplu încercam să rezolv problemele lui Erdős, cum mai fac uneori, introducându-le în AI ca să văd dacă reușește”, a spus el pentru Scientific American.

Ipoteza aleasă de Liam Price viza „mulțimile primitive”, o problemă din teoria numerelor a cărei primă parte a fost demonstrată în 2022 de un matematician de la Stanford University. A doua parte rămăsese nerezolvată până acum. Rezultatul generat de ChatGPT a fost trimis către un student la matematică la University of Cambridge, pentru a vedea dacă este corect. Atunci, studentul i-a alertat pe experți.

ChatGPT a folosit o altă formulă

Ulterior, a fost identificat „succesul” lui ChatGPT, toți întrebându-se dacă varianta arătată de Inteligența Artificială era cea potrivită. Însă, toți care ajunseseră să abordeze ipoteza au urmat aceiași pași care s-au dovedit a fi greșiți. În schimb Inteligența Artificială a ales altă formulă, utilizată des, dar pe care nimeni nu o luase în considerare până atunci. Deși răspunsul generat de ChatGPT era slab și greu de înțeles chiar și pentru experți, acesta mergea în direcția corectă a demonstrației, arată Corriere.it.

Demonstrația a fost rescrisă mai clar de cei 2 matematicieni, Jared Lichtman și Terence Tao.

„Am descoperit o nouă modalitate de a gândi numerele mari și structura lor. Un rezultat frumos. Și cred că importanța sa pe termen lung va fi încă obiectul dezbaterilor”, a spus Terence Tao, matematician la UCLA.

