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România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. Ce arată datele Eurostat

România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. Ce arată datele Eurostat
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România a ajuns, din nou, la coada clasamentului la nivelul Uniunii Europene. Țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în luna iulie 2026, față de aceeași lună din 2025. Vânzările au coborât cu 5,7%, în timp ce media Uniunii Europene a crescut cu 1%. Germania, Italia și Spania au înregistrat, de asemenea, scăderi, arată ultimele date furnizate de Eurostat.

„Cele mai mari creşteri anuale ale volumului total al comerţului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (8,6%), Letonia (7,1%) şi Suedia (6,4%). S-au observat scăderi în România (5,7%), Germania (2,5%), Italia (1%) şi Spania (0,7%)”, anunţă Eurostat.

Cifra de afaceri și volumul vânzărilor în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Sursă foto: Eurostat 

În iulie 2026, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană, față de aceeași lună din 2025. La nivelul Uniunii Europene, vânzările de alimente, băuturi și tutun au urcat cu 1,3%, iar cele nealimentare cu 0,9%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2%. În iulie 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut față de luna precedentă cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană. În iunie, vânzările crescuseră cu 0,2% în ambele regiuni.

România ocupă ultimul loc (nr. 36) la acest capitol. Sursă foto: Eurostat

În zona euro, comerțul cu amănuntul a scăzut în iulie față de iunie 2026. Vânzările de produse nealimentare au coborât cu 1,4%, iar cele de carburanți cu 0,8%. În schimb, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,4%. În Uniunea Europeană, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,3% în iulie față de iunie 2026. În schimb, comerțul cu produse nealimentare și vânzările de carburanți au scăzut cu câte 1,1%, arată Eurostat.

Germania a înregistrat cea mai mare scădere lunară a comerțului cu amănuntul, de 3,4%, urmată de Spania, cu 0,9%, și Italia și Polonia, cu câte 0,3%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Letonia (2,5%), Cipru (2%) și Luxemburg (1,8%).

Românii consumă tot mai puțin, arată Institutul Național de Statistică (INS)

De altfel, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 6,1% în iulie, față de aceeași lună din 2025, semn că românii și-au redus consumul. Față de iunie, vânzările au crescut cu 0,8%, după ajustarea sezonieră și în funcție de zilele lucrătoare, arată ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea lunară a vânzărilor a fost susținută de carburanți (+2,2%) și produse alimentare (+0,9%). În schimb, comerțul cu produse nealimentare a scăzut cu 0,1%.

Față de iulie 2025, toate cele trei categorii de produse au înregistrat scăderi. Vânzările de produse nealimentare au coborât cu 6,7%, cele de alimente, băuturi și tutun cu 5,8%, iar carburanții cu 4,4%. Datele indică o reducere a consumului populației. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock

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