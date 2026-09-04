O ursoaică în vârstă de aproximativ cinci ani a fost împușcată de autorități, în cursul nopții trecute. Ursoaica venise de mai multe ori în zona parcării unui hotel din Poiana Brașov. Prezența animalului a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Un grup de tineri a fost pus în pericol de prezența ursului. În ultimele 3 luni mai mulți urși au pătruns în zonele hoteliere din județul Brașov. Au fost alungați, însă cei care s-au întors de mai multe ori și au reprezentat un pericol pentru oameni au fost eutanasiați sau împușcați.

Ursoaica a pus în pericol un grup de copii aflat lângă hotel

Potrivit Primăriei Municipiului Brașov, echipa care a ajuns la fața locului a încercat mai întâi să alunge ursoaica spre pădure, pentru ca aceasta să nu mai rămână în zona hotelului și a turiștilor.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Animalul s-a întors însă de mai multe ori în parcare și în apropierea hotelului. La un moment dat, ursoaica a ajuns și în apropierea unui grup de copii, iar autoritățile au considerat că există un pericol real pentru oamenii din zonă. În cele din urmă, s-a luat decizia ca ursoaica să fie împușcată.

„Încă un urs extras din Poiana Brașov

O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost extrasă azi noapte din parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Prezența ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgență 112, iar echipa operativă a luat inițial decizia alungării în zona împădurită. Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflați în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împușcare”, a relatat pe Facebook Primăria Municipiului Brașov.

Peste 10 cazuri de urși eutanasiat sau împuscați în județul Brașov

La începutul lunii august, un alt urs, de data aceasta un mascul în vârstă de aproape 9 ani, a încercat să intre în anexele unui complex hotelier din Poiana Brașov. La acel moment, era al 13-lea urs împușcat sau eutanasiat în ultimele trei luni pe raza municipiului Brașov. Ursul a fost împușcat de o echipă operativă aflată sub coordonarea Primăriei Brașov.

Un alt urs a creat panică printre angajații unui hotel după ce a intrat de mai multe ori în incintă și a urcat pe scări până la etaj.

Un urs agresiv a fost împușcat și în Miercurea Ciuc, după ce a încercat să intre într-o gospodărie