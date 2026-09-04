O ursoaică în vârstă de aproximativ cinci ani a fost împușcată de autorități, în cursul nopții trecute. Ursoaica venise de mai multe ori în zona parcării unui hotel din Poiana Brașov. Prezența animalului a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Un grup de tineri a fost pus în pericol de prezența ursului. În ultimele 3 luni mai mulți urși au pătruns în zonele hoteliere din județul Brașov. Au fost alungați, însă cei care s-au întors de mai multe ori și au reprezentat un pericol pentru oameni au fost eutanasiați sau împușcați.
Potrivit Primăriei Municipiului Brașov, echipa care a ajuns la fața locului a încercat mai întâi să alunge ursoaica spre pădure, pentru ca aceasta să nu mai rămână în zona hotelului și a turiștilor.
Animalul s-a întors însă de mai multe ori în parcare și în apropierea hotelului. La un moment dat, ursoaica a ajuns și în apropierea unui grup de copii, iar autoritățile au considerat că există un pericol real pentru oamenii din zonă. În cele din urmă, s-a luat decizia ca ursoaica să fie împușcată.
La începutul lunii august, un alt urs, de data aceasta un mascul în vârstă de aproape 9 ani, a încercat să intre în anexele unui complex hotelier din Poiana Brașov. La acel moment, era al 13-lea urs împușcat sau eutanasiat în ultimele trei luni pe raza municipiului Brașov. Ursul a fost împușcat de o echipă operativă aflată sub coordonarea Primăriei Brașov.
Un alt urs a creat panică printre angajații unui hotel după ce a intrat de mai multe ori în incintă și a urcat pe scări până la etaj.
În urmă cu o lună, și autoritățile din Miercurea-Ciuc au împușcat un urs care a încercat să intre într-o gospodărie. Acesta a fost primul urs ucis, anul acesta, în municipiu, după ce toate celelalte metode de a-l îndepărta au eșuat.Incidentul a avut loc pe strada Minei, din cartierul Șumuleu, când un urs a încercat să dea buzna într-o gospodărie.