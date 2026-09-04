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Nicușor Dan a felicitat-o pe Giorgia Meloni, după ce Guvernul pe care îl conduce a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene

Nicușor Dan a felicitat-o pe Giorgia Meloni, după ce Guvernul pe care îl conduce a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene
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Nicușor Dan a felicitat-o pe Giorgia Meloni, după ce Guvernul pe care îl conduce a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Președintele României a transmis mesajul pe platforma X, în urmă cu puțin timp. A reamintit și parteneriatul strategic între România și Italia.

Astăzi, Guvernul Giorgiei Meloni a devenit cel mai longeviv guvern italian de după Al Doilea Război Mondial. Meloni a depășit recordul lui Silvio Berlusconi, după 1.413 zile consecutive la conducerea aceluiași guvern. Cu ocazia acestei zile, Nicușor Dan a ținut să îi transmită prim-ministrului Italiei un mesaj.

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Mesajul transmis de Nicușor Dan pe platforma X.

„Felicitări, Giorgia Meloni cu ocazia faptului că guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o realizare importantă care reflectă continuitatea instituțională ce oferă politicii orizontul de care are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele”, a scris președintele Nicușor Dan pe X.

Peste un milion de cetățeni români trăiesc și lucrează în Italia

Nicușor Dan a subliniat relațiile strânse dintre România și Italia, bazate pe un parteneriat strategic. Peste un milion de români trăiesc în Italia, iar țara este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin. Cele două state marchează legăturile bilaterale prin Anul Cultural România-Italia.

„România și Italia sunt legate de un Parteneriat Strategic cu fundații puternice. Peste un milion de români trăiesc și lucrează în Italia, cea mai mare diasporă din acest stat, iar economiile noastre au legături strânse. Italia este al doilea cel mai mare partener comercial al României și sursa principală a companiilor cu capital străin de aici. Marcăm aceste legături prin Anul Cultural România-Italia.

Aștept cu interes să ne continuăm colaborarea, coprezidând grupul «Prietenii coeziunii» în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual 2028-2034, unde România și Italia pledează împreună pentru un buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru coeziune și agricultură, și stând umăr la umăr în ceea ce privește securitatea flancului estic al NATO și a Mării Negre”, a conchis șeful statului.

Sursă foto: X, Mediafax Foto

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