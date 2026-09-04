TAROM va renunța la zborurile directe dintre București și Belgrad, după 16 ani de operare pe această rută. Compania aeriană națională a României a scos deja la vânzare cursele pentru sezonul de vară 2027, semnalând că suspendarea nu va fi una temporară, potrivit EX-YU Aviation News.

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Ultimele zboruri TAROM spre Belgrad, în octombrie

TAROM urmează să oprească operarea rutei București-Belgrad la sfârșitul lunii octombrie, punând capăt unei legături aeriene lansate în 2010.

Compania românească a anunțat inițial că va suspenda cursele doar pe perioada sezonului de iarnă. Săptămâna trecută însă, zborurile pentru sezonul de vară 2027 au fost, la rândul lor, scoase din sistemul de vânare.

În prezent, TAROM operează doar două zboruri pe săptămână între București și capitala Serbiei. În ultimul an, numărul curselor a variat între una și trei pe săptămână, iar în această vară ruta a fost suspendată timp de aproximativ trei luni.

Air Serbia a preluat cea mai mare parte a traficului

Deși traficul de pasageri dintre București și Belgrad a crescut puternic în ultimii ani, această evoluție a fost susținută în principal de Air Serbia.

Compania sârbă operează în prezent 11 curse pe săptămână între cele două capitale. TAROM are un acord de tip codeshare cu Air Serbia și își comercializează, sub propriul cod, locuri și pe aceste zboruri.

Parteneriatul permite pasagerilor TAROM să ajungă, prin Belgrad, și către alte destinații deservite de compania sârbă, printre care Stockholm, Ljubljana, Oslo, Podgorica, Tivat și Zagreb.

La rândul său, Air Serbia își pune codul și numerele de zbor pe anumite curse operate de TAROM din București către Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Chișinău, precum și pe zborurile TAROM către Belgrad.

Decizia vine într-o perioadă dificilă pentru TAROM

Retragerea de pe ruta București-Belgrad are loc în contextul problemelor financiare cu care TAROM se confruntă de mai mulți ani.

Compania se află în continuare într-un proces de restructurare susținut de stat. În 2024, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de restructurare în valoare de 95,3 milioane de euro pentru TAROM, după acumularea unor pierderi importante și a unei situații de capitaluri proprii negative.

În 2025, compania aeriană a înregistrat o pierdere de aproximativ 37 de milioane de euro. În același timp, datoriile financiare ale TAROM s-au ridicat la aproximativ 176,9 milioane de euro.

Planul TAROM: București, hub pentru Balcani

Decizia de a renunța la zborurile proprii spre Belgrad vine însă în contradicție cu strategia prezentată recent de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

În aprilie, acesta vorbea despre transformarea Bucureștiului într-un hub regional, prin conectarea mai multor orașe din Balcani cu marile centre aeriene europene.