Florin Cîțu atrage atenția că puterea de cumpărare a scăzut pentru a 12-a lună consecutiv, după măsurile Ministerului de Finanțe

Florin Cîțu atrage atenția asupră consecințelor dezastruoase, pe care le-au avut măsurile ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, din guvernul demis Bolojan, și care au dus la o scădere a consumului cu 6,1% în 2026, potrivit unui raport, recent, al Institutului Național de Statistică.

Taxele impuse de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au dus la o prăbușire a puterii de cumpărare pentru români, fapt observat și de fostul premier, Florin Cîțu. Acesta precizează că economia România se află în plin declin economic, având în vedere că este a 12-a lună de scădere a puterii de cumpărare.

„În iulie 2025, consumul creștea cu 3,5% anual.

După un an de creșteri de taxe propuse de Ministerul Finanțelor, consumul scade cu 6,1% — a douăsprezecea lună consecutivă de scădere.

O deteriorare de aproape 10 puncte procentuale într-un singur an.

Așa arată efectele măsurilor socialiste. De fiecare dată. Oriunde sunt aplicate”, transmite Florin Cîțu pe Facebook.

INS: Puterea de cumpărare a scăzut cu 6,1% față de anul trecut

Așa cum Gândul a arătat, Comerțul cu amănuntul a înregistrat în luna iulie o scădere de 6,1% față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna iunie, situația a fost ceva mai bună.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, a crescut cu 0,8% în iulie, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit raportului INS.

România continuă să se afle pe o traiectorie descendentă în ceea ce privește evoluția consumului, ca urmare a lanțului de măsuri austere impuse de Guvernul Bolojan.

Prognozele nu par a da semne de îmbunătățire, în contextul în care premierul demis Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna aceasta, că măsurile de austeritate, care au fost impuse până acum, încetează să mai aibă efect asupra deficitului în 2027.

Bolojan a dat de înțeles că este nevoie de impunerea unor noi tăieri sau majorări de taxe, iar viitorul guvern va trebui să continue politicile fiscale care stârnesc nemulțumire în rândul societății.

Eurostat: România, țara cu cea mai mare scădere a puterii de cumpărare din UE comparativ cu anul trecut

O analiză recentă a Eurostat arată că în Uniunea Europeană puterea de cumpărare a crescut cu 1,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, în statele din Uniunea Europeană.

Potrivit aceluiași raport, România este țara care a înregistrat cea mai mare scădere a puterii de cumpărare, 5,7%, dintre toate statele Uniunii Europene, comparativ cu anul trecut.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+8,6%), Letonia (+7,1%) și Suedia (+6,4%).