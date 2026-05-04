Cinci evenimente bizare care au avut loc în timpul filmărilor pentru „Poltergeist”

Thriller-ul supranatural „Poltergeist” din 1982 a devenit un film-cult în anii ce au urmat și povestea familiei terorizate de spirite a inspirat numeroase alte producții, scrie listverse.com.

În timpul filmărilor pentru „Poltergeist” s-au petrecut numeroase evenimente stranii. De la cascadorii care s-au sfârșit prost până la o decizie controversată a regizorului, toate aceste întâmplări pot face obiectul unui documentar despre producția „Poltergeist”.

Spielberg a folosit schelete umane reale

JoBeth Williams, care a jucat rolul mamei Diane Freelling, a aflat după ani de zile că regizorul Tobe Hooper și producătorul Steven Spielberg au ales să folosească schelete umane reale, nu obiecte de recuzită, în celebra scenă din piscină. Această decizie macabră ar fi „alimentat” celebrul „blestem Poltergeist”, despre care s-a vorbit ani la rândul.

Patru actori al căror nume este legat de „Poltergeist” au murit în condiții tragice. Actrița Dominique Dunne, care a jucat rolul surorii mai mari Dana Freeling, a fost strangulată în noiembrie 1982, chiar de fostul ei partener, John Sweeney.

Heather O’Rourke, fetița care a jucat rolul lui Carol Anne Freeling, pe când avea 6 ani, a avut o moarte cruntă. În 1987, Heather a fost diagnosticată greșit cu Boala Crohn. În anul următor, starul s-a simțit rău și a suferit un stop cardiac. După ce a fost transportată de urgență la spitalul de copii din San Diego, Heather O’Rourke a murit în timpul unei intervenții chirurgicale de corecție a obstrucției intestinale. Diagnosticul final a fost anomalie intestinală congenitală. Lansarea „Poltergeist III” a avut loc la 4 luni după decesul lui Heather.

Alți doi actori din seria „Poltergeist” au murit în condiții tragice. Preotul malefic Kane din „Poltergeist II: The Other Side” (1986) a fost jucat de Julian Beck. În 1983, Beck a fost diagnosticat cu cancer la stomac și a murit la scurt timp.

De asemenea, Will Sampson, cunoscut pentru rolul șamanului nativ-american Taylor, a murit în 1987, după un transplant de inimă și plămâni, care, în acei ani, avea o rată de supraviețuire foarte mică.

Referitor la „blestemul Poltergeist”, este cunoscut faptul că Sampson, care era un „vraci adevărat”, dincolo de cariera de actor, a „exorcizat” platoul de filmare, într-o noapte.

Clovnul animatronic era să comită o crimă…adevărată

Clovnul terifiant din anumite scene, de fapt o păpușă angrenată mecanic, s-a stricat și a fost la un pas să-l sugrume pe Oliver Robbins, actorul din rolul copilului Robbie Freeling. Steven Spielberg a crezut că Robbins își etalează jocul actoricesc, când, de fapt, acesta începuse să se învinețească la față. Celebrul producător a sărit în ajutorul puștiului și a îndepărtat păpușa.

Drew Barrymore a dat probă pentru „Poltergeist”, dar a ratat-o. A primit, în schimb, rolul vieții ei

Într-o întâmplare cum numai la Hollywood se putea consemna, micuța Drew Barrymore a pierdut rolul din „Poltergeist”, în fața lui Heather O’Rourke. Pe de altă parte, Barrymore a primit partitura în celebrul film E.T. , regizat de Steven Spielberg. O legătură bizară între „Poltergeist” și „E.T”, hiturile de box office ale anului 1982.

Mediumul care a jucat rolul mediumului

Zelda Rubinstein a jucat rolul inconfundabil al Tanginei. Mediumul cu voce subțire a dat proba de 4 ori înainte să obțină rolul. A filmat toate scenele în 6 zile. Rubinstein a susținut chiar că poate „simți” modul de concentrare a regizorului Tobe Hooper, în timpul filmărilor, adăugând o notă și mai bizară personajului ei, mediumul care alungă spiritele din casele bântuite.

Cine a regizat, de fapt, „Poltergeist”?

Cel mai mare mister din spatele „Poltergeist” rămâne omul din spatele camerei. Cine a regizat celebrul film? În timp ce Tobe Hooper (omul din spatele clasicului „The Texas Chain Saw Massacre”) a fost menționat ca regizor, mulți dintre cei implicați în producția filmului au spus că Spielber ar fi fost „șeful” pe platoul de filmare. De exemplu, JoBeth Williams nu s-a putut abține să spună cât de „fericită” este să „lucreze la un film alături de Spielberg”. Mulți critici de film au afirmat că stilul seamănă cu al lui Spielberg. Chiar dacă Steven Spielberg l-a creditat pe Tobe Hooper ca fiind regizorul „Poltergeist”, misterul rămâne deschis.

