Imagini exclusive de la gala Premiilor Gopo 2026. Cine sunt marii câștigători

Bianca Dogaru
Teatrul Național din București a găzduit luni seară ediția aniversară cu numărul 20 a Premiilor Gopo. Evenimentul a premiat cele mai bune filme românești din ultimul an, iar pelicula „Cravata galbenă” a primit cele mai multe aplauze din partea publicului.

Filmul „Cravata galbenă” a fost vedeta serii și pleacă acasă cu Premiul Publicului. Această peliculă deține recordul pentru cel mai mare buget din istoria cinematografiei noastre. Echipa filmului a mai urcat pe scenă pentru a ridica trofeele pentru cele mai bune costume, cel mai bun montaj și un premiu special al galei.

Tinerele talente din filmul „Dinți de lapte”

Pelicula „Dinți de lapte” a impresionat juriul prin interpretările actoricești. Marina Palii a fost aleasă cea mai bună actriță în rol secundar, iar Emma Ioana Mogoș a primit titlul de „Tânără speranță”. De asemenea, filmul a fost premiat pentru cea mai bună muzică originală, semnătura compozitorilor Marius Leftărache și Nicolas Becker.

Cele mai bune documentare și scurtmetraje

La categoria documentar, trofeul a revenit filmului „Tata”, iar la secțiunea scurtmetraj, filmul „Nebunul” a luat premiul principal. „Magicianul” a fost desemnat cea mai bună animație, iar regizoarea Ioana Mischie a fost premiată pentru „Catane”, cel mai bun film de deput al anului.

