Ce vor face parlamentarii USR în timpul moțiunii. Dominic Fritz: „Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa”

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus ce vor face parlamentarii partidului pe care îl conduce în timpul moțiunii de cenzură PSD-AUR de marți, 5 mai, împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, potrivit acestuia, ei vor participa la dezbatere, dar nu vor vota. De asemenea, el a lansat, încă o dată, un apel către semnatarii moțiunii de cenzură să dea dovadă de responsabilitate față de români, notează Mediafax.

„Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Știm că există parlamentari care au semnat moțiunea și care își dau seama că este o capcană întinsă poporului român de către PSD și AUR. Românii plătesc deja rate mai mari la credite, leul s-a depreciat brusc, enorm, în ultimele zile. Și, de aceea, cred că este posibil ca mâine să vedem o surpriză și moțiunea să pice. Facem încă o dată un apel la responsabilitate, la toți parlamentarii, să se gândească dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau vor să arate responsabilitate față de români”, a declarat Dominic Fritz, la finalul ședinței cu senatorii și deputații USR.

Liderul USR a comentat și moțiunea PSD-AUR, despre care a spus că nu e depusă împotriva premierului Ilie Bolojan, ci pentru stoparea reformelor reale demarate în ultimele luni.

„Am început să ne atingem de privilegiile lor, să tăiem din cheltuielile statului și din accesul la bani al rețelelor lor de privilegiați. Asta doare și de aceea vor să vadă acest guvern plecat”, a precizat Dominic Fritz.

Președintele USR a reamintit și decizia partidului potrivit căreia, dacă PSD votează alături de AUR moțiunea de cenzură, nu va mai putea negocia cu PSD, ca o consecință a direcției proeuropene și reformiste pe care USR și-a asumat-o.

