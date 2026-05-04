Prima pagină » Actualitate » Ce vor face parlamentarii USR în timpul moțiunii. Dominic Fritz: „Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa”

Ce vor face parlamentarii USR în timpul moțiunii. Dominic Fritz: „Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa”

Ce vor face parlamentarii USR în timpul moțiunii. Dominic Fritz: „Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa”
Galerie Foto 2
Dominic Fritz (Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus ce vor face parlamentarii partidului pe care îl conduce în timpul moțiunii de cenzură PSD-AUR de marți, 5 mai, împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, potrivit acestuia, ei vor participa la dezbatere, dar nu vor vota. De asemenea, el a lansat, încă o dată, un apel către semnatarii moțiunii de cenzură să dea dovadă de responsabilitate față de români, notează Mediafax.

Președintele USR, Dominic Fritz

„Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Știm că există parlamentari care au semnat moțiunea și care își dau seama că este o capcană întinsă poporului român de către PSD și AUR. Românii plătesc deja rate mai mari la credite, leul s-a depreciat brusc, enorm, în ultimele zile. Și, de aceea, cred că este posibil ca mâine să vedem o surpriză și moțiunea să pice. Facem încă o dată un apel la responsabilitate, la toți parlamentarii, să se gândească dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau vor să arate responsabilitate față de români”, a declarat Dominic Fritz, la finalul ședinței cu senatorii și deputații USR.

Liderul USR a comentat și moțiunea PSD-AUR, despre care a spus că nu e depusă împotriva premierului Ilie Bolojan, ci pentru stoparea reformelor reale demarate în ultimele luni.

„Am început să ne atingem de privilegiile lor, să tăiem din cheltuielile statului și din accesul la bani al rețelelor lor de privilegiați. Asta doare și de aceea vor să vadă acest guvern plecat”, a precizat Dominic Fritz.

Președintele USR a reamintit și decizia partidului potrivit căreia, dacă PSD votează alături de AUR moțiunea de cenzură, nu va mai putea negocia cu PSD, ca o consecință a direcției proeuropene și reformiste pe care USR și-a asumat-o.

Autorul mai recomandă:

Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue”

Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”

Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură

Recomandarea video

Citește și

GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Imagini exclusive de la gala Premiilor Gopo 2026. Cine sunt marii câștigători
22:35
Imagini exclusive de la gala Premiilor Gopo 2026. Cine sunt marii câștigători
FLASH NEWS Olguța Vasilescu pune condiții pentru noua alianță de guvernare: „Problema noastră este Bolojan”
21:51
Olguța Vasilescu pune condiții pentru noua alianță de guvernare: „Problema noastră este Bolojan”
CONTROVERSĂ Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
21:28
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
FLASH NEWS Stenograme explozive din ședința PSD de astăzi, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
21:04
Stenograme explozive din ședința PSD de astăzi, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
EXCLUSIV Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
21:00
Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
IMOBILIARE Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
20:47
Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
Mediafax
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar „emisarii lui Bolojan” au „eșuat lamentabil”
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
O nouă terapie împotriva cancerului a avut rezultate promițătoare într-un studiu pe oameni
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 5 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 5 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
RĂZBOI Donald Trump: Iranul a atacat o navă de marfă sud-coreeană. Poate e timpul să ni se alăture și Coreea în misiune
21:05
Donald Trump: Iranul a atacat o navă de marfă sud-coreeană. Poate e timpul să ni se alăture și Coreea în misiune
ULTIMA ORĂ 🚨 Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
20:52
🚨 Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
POLITICĂ Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
20:23
Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
ANCHETĂ Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani
20:03
Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani
FLASH NEWS Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene
20:00
Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene

Cele mai noi

Trimite acest link pe