Donald Trump: Iranul a atacat o navă de marfă sud-coreeană. Poate e timpul să ni se alăture și Coreea în misiune

Donald Trump a declarat că va „spulbera Iranul de pe fața planetei” dacă atacă vasele americane din cadrul operațiunii „Project Freedom”.

Într-o postare de pe Truth Social, președintele american a îndemnat Coreea de Sud să se alăture misiunii „PROJECT FREEDOM” după ce o navă comercială sud-coreeană a fost atacată.

„Iranul a atacat niște națiuni independente în ceea ce privește Mișcarea Navelor, PROIECTUL LIBERTATE, inclusiv o navă de marfă sud-coreeană. Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii! Am doborât șapte ambarcațiuni mici sau, cum le place lor să le numească, ambarcațiuni „rapide”. Este tot ce le-a mai rămas. În afară de nava sud-coreeană, în acest moment nu au existat pagube la trecerea prin strâmtoare. Secretarul de război Pete Hegseth și șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, vor avea o conferință de presă mâine dimineață.”

Sursa Foto: Mediafax Foto

