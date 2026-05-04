Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente

Ziua de 4 mai 2026 a început public pentru Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, la ora 08:34, cu o postare nervoasă pe Facebook. Doamna ministru anunța că fiecare zi a domniei sale aduce o situație halucinantă. În acest caz, ar fi fost vorba despre „plaja Jurilovca din Deltă”, unde ar fi fost blocat accesul „pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România”.

Confuzie totală între plaje și instituții

Surprinzător este că doamna Buzoianu consideră plaja Jurilovca” drept „una dintre cele mai cunoscute plaje din România”, deși această plajă pur și simplu nu există. Comuna Jurilovca, în a cărei componență intră satele Jurilovca, Sălcioară și Vișina, se află pe malul lacurilor Golovița și Sălcioară, care fac parte din complexul lagunar Razelm-Sinoe. În cele trei localități nu se află nici măcar o plajă la lac.

Există, este drept, câteva plaje pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Jurilovca, dar niciuna nu se numește „plaja Jurilovca”. Acea „una dintre cele mai cunoscute plaje din România” la care se referă doamna ministru este plaja de la Gura Portiței, aflată la aproximativ 12 kilometri distanță de localitatea Jurilovca. Distanță ce poate fi parcursă doar pe apă, cu barca, un drum cu o șalupă rapidă durând aproximativ 20-25 de minute.

La ora 10:08, doamna Diana Buzoianu a aflat că plaja Jurilovca nu există și a editat postarea, trecând numele real al plajei.

În postare s-a mai strecurat o entitate inexistentă: „Administrația Deltei Dunării”. Există Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), iar Delta Dunării se află pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Consiliul Județean Tulcea. ARBDD se află în subordinea ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, așa că doamna ministru ar fi putut să învețe mai bine numele acestei instituții.

La Gura Portiței, pe o fâșie de pământ între lacul Razelm și Marea Neagră, în locul în care până în anii 60-70 ai secolului trecut Marea comunica cu lacul Razelm, se află încă din anii 1977-1978 o mică unitate turistică. Aceasta a evoluat, în timp, de la un restaurant și câteva căsuțe de lemn la un resort modern în zilele noastre. În acest moment, unitatea de turism se află în proprietate privată, iar terenurile pe care este aceasta construită aparțin Primăriei Jurilovca și Administrației Domeniilor Statului, fiind concesionate firmei care deține clădirile resortului.

Plajă blocată sau doar o proprietate privată?

Începând cu data de 1 mai 2026, Gura Portiței Resort a introdus noi reguli de acces. Astfel, pe teritoriul resortului au acces doar cei cazați acolo, angajații, colaboratorii, autoritățile publice și oaspeții de o zi care achiziționează vouchere în valoare de 100 de lei. Respectivele voucher pot fi folosite integral pentru achiziționarea de băuturi sau mâncare de la barurile de lângă plajă sau pentru închirierea de șezlonguri de plajă.

Plaja care se află în fața resortului și plajele din lateralele acestuia nu sunt, însă, după cum este și normal, proprietatea resortului și nici măcar nu sunt concesionate de către cineva, pentru că legea nu permite concesionarea/închirierea plajelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării. În nordul resortului, cel care a interzis accesul a mii de români este statul român, care a instituit prin lege zona strict protejată Periteașca-Leahova, unde accesul este interzis.

Cei de la resortul Gura Portiței anunță prin intermediul unor panouri amplasate la intrările în resort că accesul pe plaje, incluse cea din fața resortului, este liber. Doar că cei care nu vor să treacă prin resort, achiziționând voucherele de consumație, pot ajunge pe plaje doar ocolind teritoriul resortului. Se poate ajunge pe plaje ocolind resortul pe un dig ce aparține Apelor Române și pe care accesul publicului este permis.

Este drept că cei are aleg să ocolească resortul, odată ajunși pe plaje nu au acces la toalete sau dușuri, căci acestea se află pe teritoriul resortului, mai ales că legea nu permite amplasarea unor astfel de utilități pe plajele din RBDD.

De aici, însă, și până la a spune că a fost blocat accesul românilor pe plajă este o distanță enormă.

Cum Plaja Jurilovca nu există, Administrația Deltei Dunării nu există, iar blocare plajelor de la Gura Portiței nu există, întrebarea care se impune este despre ce situații halucinante se referă doamna Buzoianu? Sau postarea în sine este o halucinație, și vom constata că după demontarea fake-ului va dispărea și această postare ca și cum nici n-ar fi existat?

